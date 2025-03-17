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فنون ومشاهير
عمرو دياب يفاجئ فريق عمل مسلسل مصري.. هذا ما فعله!
Lebanon 24
17-03-2025
|
06:58
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نادراً ما يعلن الفنان عمرو دياب عن إعجابه بأعمال فنية أو درامية، لكنه في هذا الموسم الرمضاني كشف عن إعجابه بمسلسل "أشغال شقة جدًا" بعد انتهائه من
العرض
؛ وذلك بأكثر من طريقة، والذي يؤكد إعجابه وحبه الشديد للمسلسل.
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وشارك دياب من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من أحدث حفلاته، حيث حرص على عزف تتر مسلسل "أشغال شقة جدًا" على المسرح، مع تفاعل كبير من قبل الجمهور.
وبدوره أعاد النجم هشام ماجد نشر "الستوري" مجددًا وعلق قائلًا: "أحلى جايزة للمسلسل.. كل الشكر والحب والتقدير للأسطورة عمرو دياب.. بنحبك يا هضبة".
وهذه لم تكن المرة الأولى التي يعلن من خلالها الهضبة إعجابه بالمسلسل؛ حيث أعاد هشام ماجد في وقتٍ سابق منشور الهضبة عمرو دياب والذي أعلن من خلاله ختام الموسم الثاني مرفقاً بإيموجي تصفيق، واختار أغنيته "واخدين راحتهم" من ألبومه الأخير كخلفية للمشاركة، تعبيرًا عن إعجابه بالعمل؛ ليقوم هشام ماجد بإعادة نشر "الستوري" مجددًا وعلق قائلاً: "بنحبك يا هضبة".
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