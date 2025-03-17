"باكل فسيخ وبصل زي أم كلثوم"... أصالة تكشف عن طقوسها قبل الحفلات

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كشفت الفنانة عن طقوسها قبل والأكلات التي تتناولها.وقالت خلال لقائها في برنامج "على طاولة منى" عبر قناة "الثقافية": "لا أكل يوم ، لكن ممكن قبل بيوم أيام الفسيخ أكله أحبه كثيرا".وتابعت أصالة: "ممكن أكل إذا لأن شخص قال لي هذه المعلومة إن أم كلثوم كانت تأكل فسيخ وبصل قبل الحفلات بيوم لأنه يدفي ، وقمت بالتجربة أكثر من مرة يمكن مئات المرات وهي عظيمة".وأكملت أصالة: "حسيت أنه يفرق معي، قد يكون هذا بسبب تأثير نفسي، لكن يوم لا أكل أو أقل قليلا، قد أتناول "عسل مانوكا" أو أعشاب، وأحب تناول الفيتامينات، أما الزنجبيل فلم يكن جيدا، إذ جربته مرة وتسبب في بحة بصوتي".