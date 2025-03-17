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فنون ومشاهير
"باكل فسيخ وبصل زي أم كلثوم"... أصالة تكشف عن طقوسها قبل الحفلات
Lebanon 24
17-03-2025
|
08:27
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كشفت الفنانة
أصالة
عن طقوسها قبل
الحفل
والأكلات التي تتناولها.
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وقالت
أصالة
خلال لقائها في برنامج "على طاولة منى" عبر قناة "الثقافية": "لا أكل يوم
الحفل
، لكن ممكن قبل
الحفل
بيوم
خصوصا
أيام الفسيخ أكله أحبه كثيرا".
وتابعت أصالة: "ممكن أكل إذا
عندي
حفلة
لأن شخص قال لي هذه المعلومة إن أم كلثوم كانت تأكل فسيخ وبصل قبل الحفلات بيوم لأنه يدفي
الصوت
، وقمت بالتجربة أكثر من مرة يمكن مئات المرات وهي عظيمة".
وأكملت أصالة: "حسيت أنه يفرق معي، قد يكون هذا بسبب تأثير نفسي، لكن يوم
الحفل
لا أكل أو أقل قليلا، قد أتناول "عسل مانوكا" أو أعشاب، وأحب تناول الفيتامينات، أما الزنجبيل فلم يكن جيدا، إذ جربته مرة وتسبب في بحة بصوتي".
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