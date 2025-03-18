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فنون ومشاهير

أحمد العوضي يتزوج من جديد.. وهذه عروسته

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:00
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في الحلقة 16 من مسلسل "فهد البطل"، يكتشف فهد (أحمد العوضي) أن شقيقته راوية (كارولين عزمي) تعمل في ملهى ليلي، فيصطحبها إلى المنزل ويعتدي عليها غضبًا. تحاول زوجته كناريا (ميرنا نور الدين) تهدئة الوضع، لكن راوية ترفض تدخلها، ما يؤدي إلى تصاعد التوتر بينهما.  
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في سياق آخر، يخطط غلاب لاستغلال الموقف لتعزيز نفوذه في القرية عبر إعلان نيته بناء مستشفى بهدف الوصول إلى منصب العمودية.  

تنتهي الحلقة بزواج فهد من آسيا (يارا السكري)، ابنة توفيق التمساح، مما يمهد لمزيد من الأحداث المشوقة. (فوشيا)
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