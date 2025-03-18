أحمد العوضي يتزوج من جديد.. وهذه عروسته

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في الحلقة 16 من مسلسل "فهد البطل"، يكتشف فهد (أحمد العوضي) أن شقيقته راوية (كارولين عزمي) تعمل في ملهى ليلي، فيصطحبها إلى المنزل ويعتدي عليها غضبًا. تحاول زوجته كناريا (ميرنا نور الدين) تهدئة الوضع، لكن راوية ترفض تدخلها، ما يؤدي إلى تصاعد التوتر بينهما.في سياق آخر، يخطط غلاب لاستغلال لتعزيز نفوذه في القرية عبر إعلان نيته بناء بهدف منصب العمودية.تنتهي الحلقة بزواج فهد من آسيا (يارا السكري)، توفيق التمساح، مما يمهد لمزيد من الأحداث المشوقة. (فوشيا)