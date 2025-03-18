أصيبت بسرطان نادر.. وفاة نجمة شابة عن عمر 43 عاماً (صورة)

Advertisement

عن عمر ناهز 43 عاماً، توفيت الممثلة البلجيكية اميلي دوكين في مستشفى غوستاف روسي بمدينة فيلجويف الفرنسية بعد صراع طويل مع نوع نادر من السرطان.وأعلنت عائلة النجمة إيميلي دوكين ووكيل أعمالها دانييل غاين الخبر الحزين أمس الاثنين، بعد ان أعلنت في تشرين الأول 2023 أنها مصابة بسرطان قشر الكظر، وهو سرطان عدواني ينشأ في القشرة (الأنسجة المنتجة للهرمونات الستيرويدية) في الغدة الكظرية أي سرطان الغدد الصماء. وقد تم تشخيص مرضها قبل فترة، مما أبعدها عن الحياة الفنية وعالم الشهرة.وكانت النجمة الشابة قد أعلنت أن حالتها الصحية سيئة ولا تستفيد من العلاج الكيماوي، وقالت: "في قرارة نفسي، أدرك جيداً أنني لن أعيش بقدر ما كان متوقعاً. أنا في الثالثة والأربعين فحسب، وكنت أحلم دائماً بالعيش حتى عمر 80 عاماً على الأقل، وأن أفارق الحياة وأنا نائمة. هذا ما أتمنّاه".