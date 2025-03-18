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فنون ومشاهير

أصيبت بسرطان نادر.. وفاة نجمة شابة عن عمر 43 عاماً (صورة)

Lebanon 24
18-03-2025 | 02:20
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عن عمر ناهز 43 عاماً، توفيت الممثلة البلجيكية اميلي دوكين في مستشفى غوستاف روسي بمدينة فيلجويف الفرنسية بعد صراع طويل مع نوع نادر من السرطان.

وأعلنت عائلة النجمة إيميلي دوكين ووكيل أعمالها دانييل غاين الخبر الحزين أمس الاثنين، بعد ان أعلنت في تشرين الأول 2023 أنها مصابة بسرطان قشر الكظر، وهو سرطان عدواني ينشأ في القشرة (الأنسجة المنتجة للهرمونات الستيرويدية) في الغدة الكظرية أي سرطان الغدد الصماء. وقد تم تشخيص مرضها قبل فترة، مما أبعدها عن الحياة الفنية وعالم الشهرة.
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وكانت النجمة الشابة قد أعلنت أن حالتها الصحية سيئة ولا تستفيد من العلاج الكيماوي،  وقالت: "في قرارة نفسي، أدرك جيداً أنني لن أعيش بقدر ما كان متوقعاً. أنا في الثالثة والأربعين فحسب، وكنت أحلم دائماً بالعيش حتى عمر 80 عاماً على الأقل، وأن أفارق الحياة وأنا نائمة. هذا ما أتمنّاه".
 
 
 
واشتهرت إميلي دوكين بفضل دورها الأول في فيلم "روزيتا" للأخوين داردين الذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 1999، وحصلت بفضل هذا الدور على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "كان السينمائي"، بينما فاز الفيلم بجائزة "السعفة الذهبية".

ومن أبرز أعمالها فيلم الإثارة التاريخي أخوية الذئب (2001)، والدراما النفسية أطفالنا (2012)، الذي حازت عنه جائزة أفضل ممثلة في قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان السينمائي"، بالإضافة إلى جائزة "ماغريت" لأفضل ممثلة وترشيحها لجائزة "الأقمار الصناعية". (الجديد)


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