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فنون ومشاهير
بعد غيابها عن الموسم الرمضاني.. نادين نسيب نجيم تعود لأول مرة بفيلم إليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-03-2025
|
03:58
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غابت الممثلة نادين نسيب نجيم عن عالم الدراما هذا الموسم الرمضاني بعدما كانت لسنوات بطلة الأعمال الدرامية التي عُرضت على الشاشات، بدعم من شركة الصبّاح التي لم تحصل هذا الموسم على قصة أو سيناريو يعيد نجيم الى عالم
الضوء
والمنافسة.
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قبل أشهر، نُشر عن إمكانية عودة نجيم الى الدراما في مسلسل يبدو انّ تنفيذه سيطول الى نهاية 2025، وبحسب المعلومات فانه قصة حب جديدة ستصور للعرض في
بداية
رمضان
المقبل.
في السياق، كشفت معلومات أن نجيم وافقت على سيناريو فيلم سينمائي وهو الاول في مسيرتها الفنية، وهو من صناعة أو انتاج "سيدرز ارت برودكشن" أي الصباح، وهو بحسب معلومات يتم تداولها بأنه فكرة جديدة أعجبت بها نجيم وتنوي تنفيذها والعبور الى عالم السينما.
يذكر أخيراً أن نجيم لا تزال تتابع أعمالها الخاصة بمستحضرات التجميل خاصتها، وتسعى دائماً الى الترويج لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل. (نواعم)
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