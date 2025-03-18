صحفي سوري يحرّض على تكرار أحداث الساحل في لبنان.. وبطل "الهيبة" يرد عليه بهجوم عنيف (صورة)

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هاجم الممثل السوري اويس مخللاتي الصحافي السوري قتيبة ياسين، الذي كان يحرض على الدخول الى وإعادة مشهد المجازر الذي حصل في الساحل السوري ولكن على .ونشر مخللاتي منشورات لقتيبة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق "انستغرام" حرض فيها بعض الجماعات للدخول الى ، حيث ارفق اويس المنشور بالتعليق التالي: "لك شو هالبغل لك الله؟؟ عمو راحت ايامو خالد بن الوليد.. وصلاح الدين قاعد عالحصان على الحميدية.. افهموا بقا انو ما حدا طايق ربكم بالكوكب".وتابع: "صحفي سوري متشدد يحرض على تكرار مجازر الساحل السوري ويدعو للدخول الى والقيام بأفعال مماثلة".