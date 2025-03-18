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فنون ومشاهير
صحفي سوري يحرّض على تكرار أحداث الساحل في لبنان.. وبطل "الهيبة" يرد عليه بهجوم عنيف (صورة)
Lebanon 24
18-03-2025
|
04:43
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هاجم الممثل السوري اويس مخللاتي الصحافي السوري قتيبة ياسين، الذي كان يحرض على الدخول الى
لبنان
وإعادة مشهد المجازر الذي حصل في الساحل السوري ولكن على
الأراضي
اللبنانية
.
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ونشر مخللاتي منشورات لقتيبة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق "انستغرام" حرض فيها بعض الجماعات للدخول الى
لبنان
، حيث ارفق اويس المنشور بالتعليق التالي: "لك شو هالبغل لك الله؟؟ عمو راحت ايامو خالد بن الوليد.. وصلاح الدين قاعد عالحصان على
مدخل
الحميدية.. افهموا بقا انو ما حدا طايق ربكم بالكوكب".
وتابع: "صحفي سوري متشدد يحرض على تكرار مجازر الساحل السوري ويدعو للدخول الى
لبنان
والقيام بأفعال مماثلة".
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