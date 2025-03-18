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فنون ومشاهير

صحفي سوري يحرّض على تكرار أحداث الساحل في لبنان.. وبطل "الهيبة" يرد عليه بهجوم عنيف (صورة)

Lebanon 24
18-03-2025 | 04:43
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هاجم الممثل السوري اويس مخللاتي الصحافي السوري قتيبة ياسين، الذي كان يحرض على الدخول الى لبنان وإعادة مشهد المجازر الذي حصل في الساحل السوري ولكن على الأراضي اللبنانية.
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ونشر مخللاتي منشورات لقتيبة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق "انستغرام" حرض فيها بعض الجماعات للدخول الى لبنان، حيث ارفق اويس المنشور بالتعليق التالي: "لك شو هالبغل لك الله؟؟ عمو راحت ايامو خالد بن الوليد.. وصلاح الدين قاعد عالحصان على مدخل الحميدية.. افهموا بقا انو ما حدا طايق ربكم بالكوكب".

وتابع: "صحفي سوري متشدد يحرض على تكرار مجازر الساحل السوري ويدعو للدخول الى لبنان والقيام بأفعال مماثلة".
 

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