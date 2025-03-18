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فنون ومشاهير

شذى حسون تكشف سبب خلافها مع إليسا ونادين نسيب نجيم.. هذا ما قالته عنهما

Lebanon 24
18-03-2025 | 05:08
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كشفت الفنانة العراقية شذى حسون عن خلافاتها مع عدد من النجمات، من بينهن نادين نسيب نجيم وإليسا، كما علّقت خلال حلولها ضيفةً على الجزء الثاني من برنامج "العرّافة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "النهار"، على أزمة بسمة بوسيل الأخيرة مع طليقها تامر حسني، وأيضاً أزمة حسام حبيب مع طليقته شيرين عبد الوهاب.
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في البداية، علّقت شذى على صورة لنادين نسيب نجيم عند عرضها قائلةً: "حلوة الماسكرا اللي حطّاها؟"، ثم كشفت أن سبب غضبها منها هو انسحابها المفاجئ من "مهرجان العراق الدولي"، رغم تلبية كل طلباتها.

وقالت شذى: "كانت بتتشرط علينا، وفي الآخر اعتذرت قبل الحفلة بيوم بحجة كورونا"، كما أكدت أنها كانت تتحكم في قائمة الضيوف، مما زاد من استيائها.

أما عن علاقتها بإليسا فقد كشفت شذى عن واقعة محرجة حدثت قبل سنوات في أحد المطاعم، حيث صرخت إليسا قائلةً: مين شذى؟، بصوت عالٍ أمام الحضور، وهو ما اعتبرته تصرفاً صادماً، مضيفةً: "أنا لا أحبها ولا أكرهها، لكنها ليست صديقتي، وبعض الناس يسهل استفزازهم وأتصور أن إليسا منهم".

ووصفت شذى الفنانة المغربية بسمة بوسيل بأنها إنسانة لطيفة وموهوبة لكنها بلا خبرة في الحياة، مؤكدةً أن تصريحاتها الأخيرة ضد تامر حسني كانت تصدر عن امرأة غاضبة، وهو أمر طبيعي يحدث لأي امرأة شعرت بالراحة أمام المذيع وأرادت إخراج ما في داخلها.

كما تحدثت عن تعاطفها مع حسام حبيب، مؤكدةً أنها مقهورة لأجله، بالقول: "أنا بنقهر عليه، خصوصاً بعد ظهوره في برنامج "العرّافة"، وأحس إنه هو وشيرين مظلومين... الشعب كله متعاطف مع شيرين، لكن حسام واقف لوحده... أنا بحب شيرين كفنانة، لكن حسام كمان فنان مهم وألحانه رائعة، وأنصحه يركز على شغله ويبطّل كلام عن شيرين، رغم تعاطفي معاه، بس مش بحب إنه يتكلم عن تفاصيل كانت بينهم، عكس تامر حسني اللي موقفه كان رجولي ومحترم مع طليقته بسمة بوسيل".(لها)
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