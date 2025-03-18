في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)

توفي جيسي كولين يونغ، عضو الروك الكلاسيكية "ذا يونغبلودز"، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك في منزله في مدينة أيكين في ولاية ساوث كارولينا.

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وأكد يونغ نبأ وفاته في بيان رسمي لمجلة People.



ويُعتبر يونغ إحدى أبرز الشخصيات في مجال موسيقى الفولك، البلوز، الجاز، الكانتري والروك، وقد خلّد اسمه عالميا من خلال أغنيته الشهيرة Get Together، التي أصبحت نشيدًا للسلام والأخوة في فترة الستينيات المضطربة. كما رسخت الأغنية مكانته في تاريخ موسيقى الثقافة المضادة. (ارم نيوز)