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فنون ومشاهير

في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:03
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توفي جيسي كولين يونغ، عضو فرقة الروك الكلاسيكية "ذا يونغبلودز"، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك في منزله في مدينة أيكين في ولاية ساوث كارولينا.
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وأكد ممثل يونغ نبأ وفاته في بيان رسمي لمجلة People.

ويُعتبر يونغ إحدى أبرز الشخصيات في مجال موسيقى الفولك، البلوز، الجاز، الكانتري والروك، وقد خلّد اسمه عالميا من خلال أغنيته الشهيرة Get Together، التي أصبحت نشيدًا للسلام والأخوة في فترة الستينيات المضطربة. كما رسخت الأغنية مكانته في تاريخ موسيقى الثقافة المضادة. (ارم نيوز)
 
 
وفاة جيسي كولين يونغ عضو <a class='entities-links' href='/entity/3950868571/فرقة/ar/1?utm_term=PublicFigures-فرقة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-فرقة&id=463822&catid=0&pagetype=PublicFigures'>فرقة</a> "ذا يونغبلودز" عن 83 عاما
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