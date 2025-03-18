بعد انفصالها رسميًا.. فنانة معروفة تُعلن عن مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

كشفت الفنانة رحمة أحمد عن من الكواليس الخاصة بمسلسلها الأخير "80 باكو"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في النصف الأول من شهر رمضان.

وأوضحت رحمة أحمد في أجرته، أنها قامت بالتدريب على دورها ككوافيرة قبل بدء التصوير بحوالي أسبوعين، حيث كانت تتدرب مع بطلات العمل في إحدى صالونات التجميل بمنطقة الدقي. وأضافت أن التحضير لشخصيتها كان صعبًا ومجهدًا للغاية.

وأعربت رحمة عن سعادتها بنجاح العمل، مشيرة إلى أن جميع القائمين على المسلسل لم يكن لديهم أي توقعات خاصة بشأن التجربة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. إلا قرروا الاستمتاع بتلك التجربة على الرغم من كل التحديات.

أما عن مواصفات فتى أحلامها، فقد مزحت قائلة:أكيد مش مصطفى غريب" في إشارة منها لفتى أحلام الشخصية التي كانت تلعبها، وأكدت أنه لا يوجد عندها أي تفضيلات في الشخصية التي تريد الارتباط بها.