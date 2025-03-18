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فنون ومشاهير
حقيقية وليست مزيفة... نجم شهير يُثير الجدل بسعر مجوهراته الباهظ جدًا والجمهور يتفاعل (فيديو)
Lebanon 24
18-03-2025
|
13:10
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لا يزال الجمهور يتفاعل مع
لقاء
النجم عمرو سعد في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أكد أن المجوهرات التي ظهرت في مسلسل "الأجهر" هي مجوهرات حقيقية وليست مزيفة.
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وظهر النجم المصري خلال اللقاء وهو يرتدي
سلسلة
ماسية ناعمة في رقبها، ما دفع المذيع للتعليق عليها وسؤالها ما إذا كانت حقيقية أم لا، ليجاوبه بالتأكيد على الأمر وقال بعفوية: "أيوا دي ألماس، وفي المسلسل كان عندنا حجر كبير من الماس ارتديته 25 قيراط، ويبلغ سعره 1.8 مليون دولار".
وبعد سؤاله عن السبب ردّ بطرافة: "أنا حساس كممثل، انا وبمثل شخصية قلت للانتاج اتصرفوا انا لو لبست المجوهرات مزيفة من لؤلؤ الى الماس كله كان من أحسن الأنواع في العالم"، مؤكداً أنه اختار من بين كل المجوهرات
سلسلة
اللؤلؤ واخدها له.
تفاعل الجمهور مع تعليق عمرو سعد وحديثه عن الألماس وأحداث المسلسل، وتم تداول مقاطعه الخاصة بالألماس والمجوهرات بشكل واسع على "تيك توك".
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