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فنون ومشاهير

وصفها المذيع بأنها لا تتمتع بـ"خفّة الظل" و"مدمنة شهرة".. فنانة تنفعل وتنسحب من برنامج (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2025 | 00:00
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حلَّت الفنانة مي كساب ضيفةً على برنامج المقالب "بروود كاست" الذي يقدّمه الفنان السعودي حسن عسيري، حيث حاول الأخير زيادة جرعة الاستفزاز لمي؛ نظراً لنوعية الأسئلة المطروحة عليها، والتعليقات التي اعتبرتها مهينة لشخصها.
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وخلال الحلقة، حاول عسيري استفزاز مي مُشيراً الى أنها لا تتمتع بـ"خفّة الظل" للمشاركة في أعمال كوميدية، فطلبت منه عدم متابعة أعمالها، ليرد عليها بأنه لا يتابعها من الأساس. وردّت مي على إهانة حسن عسيري، قائلةً: "طيب حلو دا شي عظيم، شي يبسطني".

وزاد انفعال الفنانة بعدما وصفها عسيري بـ"مدمنة شهرة"، لتجيبه قائلةً: "إنتو ليه مدمنين غتاتة، ليه كل الأسئلة عاملة كدا؟ كلها أسئلة هجومية". وتساءلت مي عن السبب الذي دفع عسيري وفريق الإعداد الى استضافتها في البرنامج، ليجيبها الأخير مؤكداً أنه أُجبر على ذلك.


وسأل عسيري الفنانة المصرية عما إذا لاحظت أن الأدوار التي تحصل عليها باتت "عادية" عقب خسارتها الوزن، فنفت ذلك مؤكدةً أن أعمالها أصبحت أنجح، وحصلت على فرص أفضل.

لكن عسيري أكد أن أعمالها السابقة كانت أجمل حين كانت "قلبوظة"، على حد تعبيره، كما أنها تواجه "سقوطاً مريراً" في مسيرتها الفنية، وهو ما ردت عليه الفنانة مستشهدةً بنجاح مسلسل "العتاولة".

وثارت مي كساب على مقدّم البرنامج ولم يعُد في مقدورها استكمال الحلقة، وتحمّل مزيد من التعليقات التي تنتقص منها، حيث قالت قبل أن تقرر مغادرة البرنامج: "دا أخرك، دا سقفك في الأسئلة، وسقف الإعداد، خلص تمام أنا بالنسبة لي الحلقة خلصت".
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