إنت مدمن غتاتة وأسئلتك سخيفة لازم تحترمني أكتر من كده.#أتلتيكو_مدريد_برشلونة#برشلونه_اتلتيكو_مدريد#بث_مباشر pic.twitter.com/d1f0tUJOyi
— kallowd (@kallowd) March 16, 2025
إنت مدمن غتاتة وأسئلتك سخيفة لازم تحترمني أكتر من كده.#أتلتيكو_مدريد_برشلونة#برشلونه_اتلتيكو_مدريد#بث_مباشر pic.twitter.com/d1f0tUJOyi
عسيري لـ مي كساب..أنتِ مكمكمة😂#بروود_كاست_مع_حسن_عسيري#وقت_الضحك pic.twitter.com/6cElnysY7x
— وقت الضحك (@laughingtimech) March 17, 2025
عسيري لـ مي كساب..أنتِ مكمكمة😂#بروود_كاست_مع_حسن_عسيري#وقت_الضحك pic.twitter.com/6cElnysY7x