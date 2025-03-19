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فنون ومشاهير

بعد إلغاء حفلها في الكويت في عيد الفطر.. أول تعليق من هيفا وهبي (صورة)

Lebanon 24
19-03-2025 | 00:43
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بعد إلغاء حفلها في الكويت بمناسبة عيد الفطر، أعادت الفنانة هيفا وهبي نشر منشور توضيحي يُعبر عن موقفها الحقيقي وما حصل.

ونشرت هيفا التعليق عبر خاصية الستوريز على انستغرام وجاء فيه: "تم إلغاء حفل الصديقة والنجمة الجماهيرية هيفاء وهبي بالكويت تحت عنوان "لظروف خارج ارادتنا" والحقيقة أن هذه الظروف هي فريق سعى لإلغاء الحفل منذ صدور إعلان الحفلة بكل الطرق الممكنة".
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وأضيف على المنشور ملاحظة أخرى جاء فيها: "جميع اجراءات الحفلة كانت سليمة وجرت تبعاً لشروط وقوانين الدولة لترخيص وإقامة الحفلات"، وهذا ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وعبروا عن استيائهم من الحرب التي يشنها البعض منذ فترة على الفنانة اللبنانية ويمنع اعمالها وحفلاتها.
 
 
 
 
وجاء هذا التعليق، بعد إعلان وزارة الإعلام الكويتية عن إلغاء الحفل الفني الذي كانت ستحييه هيفا وهبي بمناسبة عيد الفطر، للمرة الاولى في الكويت.

وكتب منتج الشركة الذي كان يحضّر للحفل زيد بشار عبدالرضا على انستغرام "تم إلغاء حفل هيفاء وهبي لأسباب خارج إرادتنا وسوف يتم إسترجاع جميع المبالغ التي تم دفعها عن طريق إيفنتات".(لها)
 
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