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فنون ومشاهير
بعد اتهامها بسرقة "بالدم" من قصة حقيقية.. شركة "ايغل فيلمز" ترد وتُحذر
Lebanon 24
19-03-2025
|
02:27
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بعد الضجة التي أثيرت بأن مسلسل "بالدم" الذي يعرض في الموسم الرمضاني مقتبس من القصة الحقيقية لغريتا الزغبي، التي اكتشفت بعد 40 عاماً بالصدفة أن والديها
الذين
ترعرعت في حضنهما ليسا الوالدين البيولوجيين، حيث وقع خطأ في المستشفى أدى الى تبديلها مع
طفلة
أخرى بعد الولادة، أصدرت شركة "ايغل فيلمز" بياناً رسمياً تنفي فيه هذه الادعاءات، مؤكدة أن العمل لا يستند إلى قصة شخصية، بل هو دراما اجتماعية تتناول قضية عامة.
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وفي بيانها، أوضحت الشركة أن محاميها تواصل مع السيدة غريتا الزغبي شخصياً، وعرض عليها نص المسلسل، لتتأكد بنفسها أنه لا يمت بأي صلة لحياتها الشخصية.
وشدد
البيان
على أن العمل لم يُستلهم من أي قصة محددة، بل هو حول قضية الهوية والانتماء.
ولتوضيح موقفها، أصدرت غريتا الزغبي بياناً رسمياً جاء فيه "في الأيام القليلة الماضية، تم تداول تصريحات ومواقف على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن مسلسل (بالدم)، الذي تنتجه شركة إيغل فيلمز، يتناول قصتي الشخصية، خصوصاً وأنني تعرضت عند ولادتي لعملية تبديل في المستشفى، لكن بعد متابعة الحلقات الأولى والتواصل مع المعنيين في الشركة، والاطلاع على نص المسلسل، تبيّن لي أنه لا يتناول قصتي، كما تصوّرت في البداية".
وأضافت الزغبي "بناءً على ذلك، أود التأكيد أن بالدم هو عمل فني درامي، ولا يمت بصلة لحياتي الشخصية، لذا اقتضى التوضيح".
وبعد بيان الزغبي، شددت الشركة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لنشر شائعات تربط بين المسلسل وقصص واقعية، محذرة من محاولات للمساس بالشركة أو بفريق العمل.(24)
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