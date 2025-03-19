حادثة أليمة جدّاً.. إعلاميّ شهير يكشف ما حصل معه في الشارع: "إبني مات وعاش"

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وخلال إذاعي، أشار رمضان إلى أنه في تلك اللحظة قيل له إن الطفل قد فارق الحياة، لكن بعد نقله إلى المستشفى، عاد إليه النبض واستفاق، لكنه فقد بصره، لتتحول الساعات القليلة إلى اختبار قاسٍ بين الحياة والموت. كشف الإعلامي المصري خيري رمضان عن تفاصيل أقسى لحظة عاشها في حياته، حين تعرض ابنه عمر لأزمة صحية مفاجئة أثناء سيرهما معاً في ، أدت إلى سقوطه أرضاً بلا حراك، وسط صدمة والدته وذهول المارة.وخلال إذاعي، أشار رمضان إلى أنه في تلك اللحظة قيل له إن الطفل قد فارق الحياة، لكن بعد نقله إلى المستشفى، عاد إليه النبض واستفاق، لكنه فقد بصره، لتتحول الساعات القليلة إلى اختبار قاسٍ بين الحياة والموت.

وأوضح أنه رغم عودة ابنه للحياة، إلا أن الصدمة الثانية كانت أشد قسوة، فلم يستطع كأب تقبّل فكرة أن ابنه لن يرى النور مرة أخرى، فلم يتوقف عن الدعاء، ولم ، حتى جاء الفرج بعد أيام قليلة، حين استعاد الطفل بصره بشكل مفاجئ، وعادت الحياة إلى طبيعتها.

ووصف رمضان هذه التجربة بأنها نقطة تحوّل في حياته. (الإمارات 24)





