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فنون ومشاهير

فنانٌ شاب متّهم بحادثة مروّعة... هذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
19-03-2025 | 08:27
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شهدت شوارع نوتينغ هيل غرب لندن، حادثة مروعة عندما أُطلق النار على شاب يبلغ من العمر 27 عاماً أثناء جلوسه في سيارته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس والفم والجسد.

ووفقاً لصحيفة "مترو"، فإن المتهم الرئيسي في القضية هو ناثان توكوسي، المعروف باسم "ديغدات"، مغني الراب البالغ من العمر 25 عاماً، والذي سبق أن دخل قوائم الأغاني في المملكة المتحدة بعد نجاح أغنيته "Air Force".
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وكان توكوسي داخل سيارة مسروقة من طراز أودي عندما اقترب من مركبة الضحية، ليطلق الرصاص من النافذة الخلفية للسيارة، حيث تم إطلاق 6 رصاصات على الأقل، أصابت بعضها رأس وجسد الضحية، الذي كان محظوظاً بالنجاة من الموت.
 
وبعد وقوع الحادث، تتبعت الشرطة أثراً من الدماء قادها إلى شقة متلقي الرصاصات، حيث وُجد جالساً في حالة صدمة، يعاني من إصابات خطيرة.

كما عُثر على القفاز المستخدم في الجريمة وكيس أسود يحتوي على سلاح ناري وثلاث طلقات بالقرب من المكان الذي تم فيه التخلي عن السيارة المستخدمة في الهجوم.
 
وكشفت التحقيقات أن توكوسي استعار سيارة من نوع "بي إم دبليو" لتنفيذ تحركاته قبل وقوع الجريمة بيومين، حيث شوهد في رحلات متكررة بين منزله ومكان الحادث، وأكدت النيابة أن هذه التحركات لم تكن مجرد صدفة، بل جزءاً من التخطيط للهجوم المسلح.
ولعبت الأدلة الجنائية دوراً رئيسياً في القضية، حيث عُثر على الحمض النووي لتوكوسي داخل السيارة المسروقة، مما أكد ضلوعه في الحادثة. (الامارات 24)
 
 
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