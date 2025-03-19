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فنون ومشاهير

بالصور... هكذا احتفلت جيسيكا عازار بعيد الأم برفقة إبنها فهد

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:09
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احتفلت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار بعيد الأم برفقة إبنها فهد.
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وشاركت عازار متابعيها على "انستغرام" مجموعة من الصور من المناسبة، وهي تحمل إبنها البكر فهد، وعلّقت عليها قائلة "قلب امه". (رصد لبنان 24)
 
  
 
 
 
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