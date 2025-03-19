بالصور... هكذا احتفلت جيسيكا عازار بعيد الأم برفقة إبنها فهد

احتفلت مُقدّمة البرامج الأم برفقة إبنها فهد.

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وشاركت متابعيها على "انستغرام" مجموعة من الصور من المناسبة، وهي تحمل إبنها البكر فهد، وعلّقت عليها قائلة "قلب امه". (رصد 24)