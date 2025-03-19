مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)

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غنى: "راغب... بقربك أنا ، طالب رضاك أنا طالب، لكن أبوكِ..."، ثم قال:"بلا سيرة أبوكي الله يفك أسره". ظهر وهو يغني لزميلته الممثلة كاريس في مسلسل "تحت سابع أرض" أغنية الفنان علامة "راغب بقربك".غنى: "راغب... بقربك أنا ، طالب رضاك أنا طالب، لكن أبوكِ..."، ثم قال:"بلا سيرة أبوكي الله يفك أسره".

وكانت قد قالت لتيم حسن "اللي باعنا خسر دلعنا" وهي جملة من أغنية علامة "اللي باعنا".