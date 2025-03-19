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فنون ومشاهير

مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2025 | 13:09
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ظهر الممثل تيم حسن وهو يغني لزميلته الممثلة السورية كاريس بشار في مسلسل "تحت سابع أرض" أغنية الفنان راغب علامة "راغب بقربك".
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تيم حسن غنى: "راغب... راغب بقربك أنا راغب، طالب رضاك أنا طالب، لكن أبوكِ..."، ثم قال:"بلا سيرة أبوكي الله يفك أسره".
وكانت بشار قد قالت لتيم حسن "اللي باعنا خسر دلعنا" وهي جملة شهيرة من أغنية راغب علامة "اللي باعنا".
 


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