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فنون ومشاهير
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
Lebanon 24
19-03-2025
|
13:09
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ظهر
الممثل
تيم حسن
وهو يغني لزميلته الممثلة
السورية
كاريس
بشار
في مسلسل "تحت سابع أرض" أغنية الفنان
راغب
علامة "راغب بقربك".
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تيم حسن
غنى: "راغب...
راغب
بقربك أنا
راغب
، طالب رضاك أنا طالب، لكن أبوكِ..."، ثم قال:"بلا سيرة أبوكي الله يفك أسره".
وكانت
بشار
قد قالت لتيم حسن "اللي باعنا خسر دلعنا" وهي جملة
شهيرة
من أغنية
راغب
علامة "اللي باعنا".
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