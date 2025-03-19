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فنون ومشاهير
في مسلسل "بالدم"... قبلة ماريلين نعمان وسعيد سرحان حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
19-03-2025
|
15:13
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ما زال مشهد القبلة بين "حنين" (ماريلين نعمان) و" آدم" (سعيد سرحان) في الحلقة 16 من مسلسل "بالدم" حديث الجمهور رغم مرور حلقتين على عرضها.
في التفاصيل، ظهر كل من سعيد سرحان وماريلين نعمان في الحلقة في منزل خشبي وذلك بعدما تمكن "آدم" من مساعدة "حنين" على الهروب من المختار (فيصل أسطواني)، بعدما علمت عائلتها أنه ينوي أن يطلبها إلى "بيت الطاعة".
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وخرجت "حنين" من منزل عائلتها وذهبت برفقة "آدم" بتوجيه من محاميتها "غالية" (ماغي بو غصن)، التي تعمل على تسريع معاملات طلاقها من المختار، وفي تلك اللحظة، اجتمع الثنائي في مشهد رومانسي انتهى بقبلة، ما جعل المشاهدين يتفاعلون بشكل كبير مع هذا التطور في علاقتهما.
ونال المشهد إعجاب المتابعين خاصة بعد اعتراف حنين لآدم، بقصتها المؤلمة مما زاد حماسة الجمهور وتوقعاته للأحداث المقبلة في المسلسل.
مع الإشارة إلى أنّ مسلسل "بالدم" من
بطولة
ماغي بوغصن ويشارك الى جانبها كل من بديع ابو شقرا، جيسي عبده، باسم مغنية ، سعيد سرحان، رولا بقسماطي، وغيرهم، وهو من تأليف نادين جابر، اخراج فيليب أسمر، وانتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان. (أغاني)
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