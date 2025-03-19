Advertisement

فنون ومشاهير

في مسلسل "بالدم"... قبلة ماريلين نعمان وسعيد سرحان حديث الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2025 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1335693-638780161280479660.jpeg
Doc-P-1335693-638780161280479660.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما زال مشهد القبلة بين "حنين" (ماريلين نعمان) و" آدم" (سعيد سرحان) في الحلقة 16 من مسلسل "بالدم" حديث الجمهور رغم مرور حلقتين على عرضها.

في التفاصيل، ظهر كل من سعيد سرحان وماريلين نعمان في الحلقة في منزل خشبي وذلك بعدما تمكن "آدم" من مساعدة "حنين" على الهروب من المختار (فيصل أسطواني)، بعدما علمت عائلتها أنه ينوي أن يطلبها إلى "بيت الطاعة".
Advertisement

وخرجت "حنين" من منزل عائلتها وذهبت برفقة "آدم" بتوجيه من محاميتها "غالية" (ماغي بو غصن)، التي تعمل على تسريع معاملات طلاقها من المختار، وفي تلك اللحظة، اجتمع الثنائي في مشهد رومانسي انتهى بقبلة، ما جعل المشاهدين يتفاعلون بشكل كبير مع هذا التطور في علاقتهما.

ونال المشهد إعجاب المتابعين خاصة بعد اعتراف حنين لآدم، بقصتها المؤلمة مما زاد حماسة الجمهور وتوقعاته للأحداث المقبلة في المسلسل.

مع الإشارة إلى أنّ مسلسل "بالدم" من بطولة ماغي بوغصن ويشارك الى جانبها كل من بديع ابو شقرا، جيسي عبده، باسم مغنية ، سعيد سرحان، رولا بقسماطي، وغيرهم، وهو من تأليف نادين جابر، اخراج فيليب أسمر، وانتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان. (أغاني)
 



 
مواضيع ذات صلة
مشهد جريء في مسلسل "بالدم" بين ماريلين نعمان وسعيد فرحان
lebanon 24
19/03/2025 23:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نالت إشادات واسعة من قبل الجمهور.. هذا ما كشفته سينتيا كرم عن دورها في مسلسل "بالدم"
lebanon 24
19/03/2025 23:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
lebanon 24
19/03/2025 23:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ماريلين نعمان في ورطة.. وماغي بوغصن تحاول إنقاذها!
lebanon 24
19/03/2025 23:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:43 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:43 | 2025-03-19
13:09 | 2025-03-19
11:09 | 2025-03-19
09:54 | 2025-03-19
09:05 | 2025-03-19
08:27 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24