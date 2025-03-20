حمد قلم يدافع عن نادين نجيم بعد انتقاد شذى حسون لها: "كانت من أسهل وأرقى الناس"

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لا تزال حلقة شذى حسون ضمن برنامج "العرافة" مع بسمة وهبة تتصدر الترند على مواقع التواصل، بعدما أشعلت تصريحاتها جدلًا جديدًا حول نادين نجيم، وذلك بعد أن كشفت شذى تفاصيل خلاف وبين نادين بسبب مهرجان العراق الدولي الأول 2023.وفي التفاصيل، وصفت شذى طلبات نادين بـ"المزعجة" واتهمتها بالتحكم في الضيوف، قبل أن تلغي حضورها في اللحظات الأخيرة بحجة احتمال إصابتها بكورونا.شذى أوضحت خلال اللقاء أن إدارة أعمال نادين أكدت مشاركتها في المهرجان، لكنها اشترطت امتيازات خاصة لها ولفريقها، وهو ما تم تلبيته رغم عدم اعتياد المهرجان على تقديم مثل هذه التسهيلات، مضيفة: "كل يوم كان في طلب جديد وصغير جدًا لكنه مزعج، ومع ذلك كنا نحقق لها كل ما تريده، حتى تفاجأنا قبل بيوم ونصف باعتذارها عن الحضور بحجة ، وهذا أغضبني كثيرًا".كما أشارت إلى أن نادين اشترطت غياب بعض الفنانات وتحكمت في الضيوف، مؤكدة أنهم وافقوا على طلباتها لأنها لم تؤثر على سير المهرجان، لكنها استمرت في التدخل بأدق التفاصيل. وعندما عُرضت نادين خلال الحلقة، حاولت شذى تجنب التعليق، لكن بعد إصرار المذيعة، قالت ساخرة: "حلوة الماسكارا اللي حطاها؟".تصريحات شذى أثارت موجة من التفاعل، خاصة بعد أن نشر حمد قلم تغريدة على X دافع فيها عن نادين، قائلًا: "ماعرف تفاصيل اللي صار هناك، بس شهادة بحق نادين.. لما تواصلت معاها واستضفناها في برنامج "مع حمد شو"، قبل لتوصل الكويت وبعده، كانت من أسهل وأرقى الناس بالتعامل معاي ومع فريقي، وحتى مع جمهور الحلقة، صورت مع كل اللي طلبوا (فوق 200 شخص)، وحتى وراء الكواليس ما انزعجت منهم."وجاء رد نادين سريعًا على كلام حمد، حيث علّقت: "بتحكي بأصلك يا حمد، مش كل الناس مثلك." (et بالعربي)