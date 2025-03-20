مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)

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أطلت النجمة سلاف فواخرجي مُجددا متحدثة عن الأوضاع في وسقوط نظام بشار الأسد، والانتهاكات في سجن صيدنايا، وأثارت الجدل بتصريحاتها.وخلال استضافتها في برنامج "أسرار" على قناة "النهار" المصرية، صرحت فواخرجي بأن مشاهد سجن صيدنايا مؤلمة، مشيرة إلى أنهم سمعوا كثيراً عن وجود مخالفات وانتهاكات، لكنهم لم يكونوا على دراية بما يجري داخله، مؤكدة أن الحقائق بدأت تتكشف الآن.وأشارت إلى أن بعض الأشخاص خرجوا من السجون كانوا متهمين في قضايا مختلفة، من القتل، السرقة، والاغتصاب وغيرها من الجرائم.ولفتت سلاف إلى أن بعض المشاهد المتداولة عن سجن صيدنايا "مفبركة"، مما أدى إلى طمس الحقيقة وإثارة الجدل.وأوضحت أن التشكيك بدأ بعد انتشار مزاعم بوجود طبقات تحت الأرض داخل السجن، وهو ما تبيّن لاحقاً عدم صحته.وأشارت إلى أن مثل هذه الشائعات السابقة انتشرت وضاعت معها الحقائق.وعن صور بشار الأسد التي انتشرت في قبل سقوطه وكُتب عليها "سوريا الأسد"، علقت سلاف بأن "الناس هم من يصنعون هذه الحالة الألوهية".وأضافت "المشكلة ليست في ، ولكن الشعب، فهناك ملايين ضد بشار الأسد ويرفضون، وأيضاً يوجد ملايين يؤيدونه".وأوضحت أن بشار الأسد كان يعيش حياة بسيطة، مشددة على أنه مثّل صمام الأمان للبلاد لمدة 14 عاماً، وعكس سيادتها واستقرارها.وتابعت " أيام الثورة الأولى كانت جيدة ولكن حدث التفاف عليها من تيارات دينية"، مضيفة "سوريا لا تُحكم بالدين ولكن بالسياسة، وبشار الأسد كان يحكمها بالسياسة من خلال وجود دولة ومؤسسات وجيش".وأضافت: "أنا مواطنة عادية قلت رأيي، مثل كل الناس عندما يرون بلدهم في حالة حرب، وبلدي كانت تنزف، كانت في حالة حرب وضياع، وكان من واجبي الطبيعي أن أقف مع بلدي، ودفعنا أثمانا كثيرة في عملنا، عشنا 14 سنة، رضينا بكل العقوبات والحالة الاقتصادية، وكنا نعيش والقذائف حولنا، ولا نعرف في كل يوم هل سنعود إلى المنزل أم لا، حياتنا كانت مهددة طوال الوقت، تحدينا الموت وعشنا في رعب".وأشارت إلى أن أولادها "تعرضوا لمحاولات خطف"، وكذلك أولاد آخرين، مضيفة: "أنا دائما أخجل أن أتحدث عن أي ثمن أمام ثمن أهالي الشهداء والدم السوري الذي نزف على الأرض، لأن كل الدم السوري يعنيني، أنا ضد من يقول إن دم هذا غير دم ذاك، فأي نقطة دم من مواطن سوري تعنيني وقلتها من أول يوم".وتابعت: "هناك ملايين ضد بشار وملايين معه، والناس بقوا في كان الكثير منهم معه، وهناك أناس خرجوا وكانوا معه، والعلويون هم افقر السوريين".