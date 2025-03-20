مُفاجأة غير متوقعة.. مخرج مسلسل "إش إش" قرر الإعتزال والسفر خارج مصر!

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قرر المخرج محمد سامي اعتزال العمل في الإخراج، كما أعلن عن سفره خارج مصر لمدة عامين لدراسة أحد المجالات التي يحبّها، مؤكداً أن هذا العام هو عام توديع الإخراج في الدراما التلفزيونية.وكتب محمد سامي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك": "وداعاً الدراما التلفزيونية، السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودّع المسلسلات، رحلة حوالي 15 سنة، قدّمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور ، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع وقنوات كلها مهمة، وكان دايماً الجمهور بيشجّعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا في الجوائز، وأي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور، يمكن المقربين ليا عارفين إني واخد ده من فترة وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني، ولكن كنت بنتهي من التزامات موقّعة مع ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان آخرها 2025، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبّع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر على الدوام هو الله وحده".وأضاف: "الحمد لله آخر عملين ليا "إش إش" و"سيد الناس" حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلّع صنّاع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال يلتف حولها الجمهور ، بشكر كل حد ساعدني في الرحلة، وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم ينل استحسان الجمهور أو إعجابهم. في الآخر الفنان دايماً بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا، ادعولي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلّم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلّمها من زمان وأجّلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها، مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجرّبها بس محتاج عيلة تسانده على اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي وبحبّكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسماءنا كلنا وأتمنى لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة".(لها)