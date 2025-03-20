أطلت مُنهارة وتبكي.. فنانة سورية تروي ماذا حصل مع عائلتها في الساحل وتتهم "جماعة" الرئيس الشرع!

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فاجأت الممثلة سلمى سليمان متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي، باتهامها مسلحين تابعين للرئيس السوري أحمد ، بحرق وقتل قريبها المُقعد.وكتبت سلمى عبر صفحة حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "ابن عمتي خلق مشلول ولا جمعية قبلت حالته وصارت عمّتي تربّي وتهتم في برموش عيونها لحتى صار عمره 22سنة تطعميه وتغيرله بتخاف عليه من الهوا، لحتى إجو التكفريين الأندال جماعة الجولاني المجرم قوّصوه وحرقوه هوي والبيت واللي فيه". وأضافت: "على فكرة كتير بعائلتي استشهدوا والكلام يتبع...".يُذكر أن فنانين كثراً أعلنوا عن تعرضهم لاعتداءات في الآونة الأخيرة، على غرار نور علي التي نجت من إطلاق النار عليها، من مسلحين سرقوا سيارتها واعتدوا على منزل عائلتها، في إطار المذابح التي وقع ضحيتها أهالي الساحل السوري ولا تزال مستمرّة الى اليوم.وأطلّت الممثلة في فيديو نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، في حالة من الانهيار والخوف والبكاء، قائلةً: "بعد ما تحررت جبلة على يد قوات الأمن العام والجيش عمّ الرعب، بدأ مسلحون من الجنسيات الشيشانية والأجانب والتكفيريين باقتحام البيوت وأهلها في داخلها".وأوضحت: "كان بينهم سوريون، لا هم تكفيريون، ولكنهم في الأصل سوريون، اقتحموا المنازل، ذبحوا الناس من كل الطوائف في ، وكل ذك موثّق".واختتمت سلمى حديثها بالقول: "أنا تعرّضت لإطلاق نار، حين كنت أصوّر مَن يسرق سيارتي، والحمد لله تدخل الأمن العام وحلّ الأمور. نحن لسنا أحزاباً ولا أعداء (...) يمكننا حل كل شيء بالحوار فقط... أنا الآن ثمني رصاصة".(لها)