تتعرّض لأزمات مُفاجئة.. هيفا وهبي تلتزم الصمت بعد قرار منعها من الغناء في مصر وهذا ما تستعد له

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بعد تعرضها لأكثر من أزمة تصدر إسم الفنانة هيفا وهبي التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية، بدايةً من إلغاء حفلها المنتظر بالكويت حتى قرار منعها من الغناء في مصر الذي تم إصداره من قبل نقابة المهن الموسيقية، فما تفاصيل أزمات هيفا المفاجئة؟إجراءات الحفلبمجرد أن أعلنت الديفا هيفاء وهبي عن تاريخ حفلها المنتظر بالكويت والذي كان من المقرر أن ينطلق بتاريخ 31 آذار ، تصدر هاشتاغ يحمل إسم "هيفاء وهبي في الكويت " التريند عبر منصة إكس وكانت الشركة للحفل قد أطلقت على الحفل عنوان " Viv Haifa .وأعلنت أن الحفل المنتظر سيكون أضخم حفل إستعراضي بالكويت، ولكن فجأة ودون سابق إنذار أعلنت الجهة للحفل إلغاء الحفل بشكل نهائي لظروف خارجة عن إرداة الشركة على أن يتم إسترجاع المبالغ التي تم دفعها تذاكر الحفل، ورغم أن جميع إجراءات الحفل كانت قانونية إلا أنه يتردد أن هناك جهات تنظيمية أخرى حاولت إلغاء الحفل بشتى الطرق، فيما إلتزمت هيفاء وهبي الصمت تجاه تماماً.قرار منعولم يكن إلغاء الحفل هو الأزمة الوحيدة التي واجهت هيفا بالساعات الماضية حيث أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بمنعها من الغناء قبل ساعات، وذلك إثر الشكوى التي تقدم بها خالد التهامي مدير أعمالها السابق بعد من الأزمات بينهما، وقد تغيبت هيفا عن حضور التحقيقات على مدار الفترة الماضية مما جعل التحقيقات بالنقابة تعطي قرارها بمنع منحها تصاريح الغناء في مصر.أغنية جديدةوكانت هيفا قد تواجدت في الأستوديو قبل أيام لتسجيل أغنيتها القادمة، على أن تقوم بطرحها فور إنتهاء شهر رمضان المبارك. (نواعم)