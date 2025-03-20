ارتدت الحجاب.. هل كان إعلاميّ لبنانيّ وراء إعتزال هذه الفنانة؟ إليكم ما كشفه

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وأكد أن مداخلة الفنانة حنان ترك ببرنامجه "أنا والعسل"، وإعلان اعتزالها الفن من خلاله كان خبرًا مدويًا، قائلا: "من أجمل المداخلات الهاتفية ببرنامجي الرمضاني اتصال المبدعة حنان ترك للبرنامج".



وأوضح نيشان أنه خلال استضافته حنان ترك قبل اعتزالها بيوم واحد، عبر لها عن رغبة إذا كانت تريد الاعتزال تعلن اعتزالها بدل كلامها عن الفن والتمثيل، مضيفا: "تاني يوم الصبح اتصلت عليا، وقالت كلامك أثر فيا جدا وأنا أخذت بالليل لكن أنا عايزة أعلن خبر الاعتزال عندك أنت وكان خبرًا مدويًا". كشف الإعلامي نيشان عن تفاصيل غير متوقعة حول قرار اعتزال الفنانة المصرية حنان ترك، مشيرًا إلى أن جاء بعد حديث دار بينهما خلال استضافتها في أحد برامجه الرمضانية.وأكد أن مداخلة الفنانة حنان ترك ببرنامجه "أنا والعسل"، وإعلان اعتزالها الفن من خلاله كان خبرًا مدويًا، قائلا: "من أجمل المداخلات الهاتفية ببرنامجي الرمضاني اتصال المبدعة حنان ترك للبرنامج".وأوضح نيشان أنه خلال استضافته حنان ترك قبل اعتزالها بيوم واحد، عبر لها عن رغبة إذا كانت تريد الاعتزال تعلن اعتزالها بدل كلامها عن الفن والتمثيل، مضيفا: "تاني يوم الصبح اتصلت عليا، وقالت كلامك أثر فيا جدا وأنا أخذت بالليل لكن أنا عايزة أعلن خبر الاعتزال عندك أنت وكان خبرًا مدويًا".

وأضاف نيشان: "عندما مع حنان ترك في الحلقة، شعرت بأنها تميل إلى هذا ، وقلت لها إنك تتحدثين كثيرًا عن إيمانك، وكأنك تمهدين للاعتزال. وفي اليوم التالي، فوجئت باتصالها لتخبرني بقرارها النهائي ورغبتها في إعلان عبر برنامجي".



وأكد نيشان أن قرار الاعتزال أو الاستمرار في التمثيل، سواء بالحجاب أو بدونه، يظل اختيارًا شخصيًا للفنان، مشددًا على أهمية احترام قرارات الجميع دون التقليل من قيمة زملائهم في المجال الفني. (العربية)