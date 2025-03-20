Advertisement

فنون ومشاهير

ارتدت الحجاب.. هل كان إعلاميّ لبنانيّ وراء إعتزال هذه الفنانة؟ إليكم ما كشفه

Lebanon 24
20-03-2025 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1336019-638780754634667438.png
Doc-P-1336019-638780754634667438.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الإعلامي نيشان عن تفاصيل غير متوقعة حول قرار اعتزال الفنانة المصرية حنان ترك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد حديث دار بينهما خلال استضافتها في أحد برامجه الرمضانية.
Advertisement

وأكد أن مداخلة الفنانة حنان ترك ببرنامجه "أنا والعسل"، وإعلان اعتزالها الفن من خلاله كان خبرًا مدويًا، قائلا: "من أجمل المداخلات الهاتفية ببرنامجي الرمضاني اتصال المبدعة حنان ترك للبرنامج".

وأوضح نيشان أنه خلال استضافته حنان ترك قبل اعتزالها بيوم واحد، عبر لها عن رغبة إذا كانت تريد الاعتزال تعلن اعتزالها بدل كلامها عن الفن والتمثيل، مضيفا: "تاني يوم الصبح اتصلت عليا، وقالت كلامك أثر فيا جدا وأنا أخذت القرار بالليل لكن أنا عايزة أعلن خبر الاعتزال عندك أنت وكان خبرًا مدويًا".
 
وأضاف نيشان: "عندما تحدثت مع حنان ترك في الحلقة، شعرت بأنها تميل إلى هذا القرار، وقلت لها إنك تتحدثين كثيرًا عن إيمانك، وكأنك تمهدين للاعتزال. وفي اليوم التالي، فوجئت باتصالها لتخبرني بقرارها النهائي ورغبتها في إعلان الخبر عبر برنامجي".

وأكد نيشان أن قرار الاعتزال أو الاستمرار في التمثيل، سواء بالحجاب أو بدونه، يظل اختيارًا شخصيًا للفنان، مشددًا على أهمية احترام قرارات الجميع دون التقليل من قيمة زملائهم في المجال الفني. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
والدتها لبنانية من الجنوب.. فنانة عربية شهيرة ترتدي الحجاب مُجددا بعد خلعه (صور)
lebanon 24
20/03/2025 15:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل حلول رمضان بأيام قليلة.. فنانة ترتدي الحجاب وتحذف صورها: "باركولي" (فيديو)
lebanon 24
20/03/2025 15:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
النمسا تعتزم منع الفتيات من ارتداء الحجاب
lebanon 24
20/03/2025 15:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الحجاب والدين.. فنانة مصرية تثير الجدل
lebanon 24
20/03/2025 15:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:47 | 2025-03-20
05:53 | 2025-03-20
05:37 | 2025-03-20
04:48 | 2025-03-20
04:38 | 2025-03-20
03:44 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24