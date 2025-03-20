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فنون ومشاهير

مشهد أثار تفاعلاً كبيراً... هل هذه هي والدة ماغي بوغصن في مسلسل "بالدم"؟

Lebanon 24
20-03-2025 | 09:41
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو من حلقة اليوم من مسلسل "بالدم"، يجمع الممثلة ماغي بو غصن التي تلعب دور غالية، والممثلة سمارا نهرا التي تلعب دور إكرام.
 
 
وفي الفيديو، تقوم إكرام باستيضاح غاليا عن المكان الذي وُلدت فيه، وعن تاريخ ميلادها وعن عمرها، وبدت متأثرة جدّاً بعد سماع أجوبة بو غصن، وعمدت إلى التوجّه إلى غرفتها وأخرجت غطاءً من حقيبة وقامت بتقبيله، ما دفع رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ إلى الإشارة إلى أنّها والدة غالية الحقيقيّة. (رصد لبنان 24)
 
 
 
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