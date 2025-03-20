نيشان يهاجم هؤلاء: "الجرأة يجب أن تكون بأدب"

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حلّ الإعلامي اللبناني نيشان ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، حيث عبّر عن رأيه في مستوى البرامج الحوارية الحالية، منتقدًا تلك التي على الإثارة لتحقيق الترند والمشاهدات العالية، واصفًا إياها بـ"برامج الردح".خلال اللقاء، أوضح نيشان أنه لا يؤمن بالمنافسة بقدر ما يؤمن بمبدأ التكافل، مشيرًا إلى أن من البرامج الحوارية الحالية مقتبسة من برامجه السابقة، سواء من حيث الشكل أو الموسيقى أو الديكور أو حتى المضمون. لكنه أكد أنه لا يقول ذلك لتفوّق على زملائه، بل لإعطاء الفضل لفريق العمل والتلفزيونات التي وثقت به.وأشار إلى أنه عندما انتقل من البرامج الحوارية إلى البرامج الاجتماعية، لاحظ أن بعض الفقرات التي قدّمها سابقًا أصبحت برامج بذاتها، مؤكدًا اكتفاءه بما قدّمه ورغبته في تقديم المزيد دون الحاجة إلى المنافسة.وعن رأيه في الأسئلة الجريئة في البرامج الحوارية، شدد نيشان على أن الإعلام يجب أن يكون قائمًا على الإثارة وليس على إثارة الجدل فقط، مشيرًا إلى أن تحقيق المشاهدات لا يصنع نجمًا إعلاميًا حقيقيًا. كما أكّد أن الجرأة في الأسئلة يجب أن تكون مصحوبة بالأدب، فهناك فرق بين الجرأة وقلة الاحترام، معتبرًا أن الذي يفتقد الأدب لا يُوجَّه للضيف فقط بل أيضًا للمشاهد.