Advertisement

فنون ومشاهير

تطور مفاجئ في قضية اعتداء ابن محمد رمضان على طفل

Lebanon 24
20-03-2025 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1336227-638781064360154670.jpg
Doc-P-1336227-638781064360154670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم انشغاله بأعماله الفنية، تمكّن النجم محمد رمضان من حل أزمة ابنه المستمرة منذ أيلول الماضي، وتم التصالح بينه وبين أسرة الطفل الآخر الذي تعرّض للاعتداء في أحد الأندية الشهيرة في مصر.

وبعد أشهُر من الجدل، تم الإعلان عن مصالحة بين النجم المصري وابنه، وأسرة الطفل الذي تعرّض للاعتداء من نجل رمضان وتسبب له بضرر نفسي وجسدي، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالقضية.
Advertisement

وبدأت الواقعة عندما تقدّمت السيدة رولا عبدالله، مديرة في إحدى شركات الإعلانات، ببلاغ رسمي ضد نجل الفنان المصري تتهمه فيه بالاعتداء على ابنها عمر محمد، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما ثم تحولت إلى مشاجرة، مما أسفر عن إصابة الطفل بكدمات واحمرار في خدّه الأيسر.

وبدوره، أكد والد الطفل المعتدى عليه أن ابن محمد رمضان هدّد طفله وقال له: "إنت مش عارف أنا ابن مين؟"، ثم أغلق عليه باب الحمّام بواسطة كرسي، واحتجزه بشكل غير قانوني، وبعد خروج الأطفال من الحمّام، التقوا بمحمد رمضان، الذي بدا غاضباً ووبّخ الأطفال وهمس في أذن ابنه، مما دفع الأخير للتقدّم وصفع الطفل على وجهه.
مواضيع ذات صلة
مُتهمة بالتحريض على الفجور.. تطور مُفاجئ في قضية إعلامية شهيرة
lebanon 24
21/03/2025 02:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها له بمضايقتها ووصفها بعبارات خادشة.. تطور جديد في قضية نيشان وياسمين عز
lebanon 24
21/03/2025 02:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب اعتذار محمد صلاح عن التمثيل في رمضان؟
lebanon 24
21/03/2025 02:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: محمد رمضان يتسبب في زحام بمحطة القطارات
lebanon 24
21/03/2025 02:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:44 | 2025-03-20
11:24 | 2025-03-20
10:55 | 2025-03-20
10:03 | 2025-03-20
09:41 | 2025-03-20
07:47 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24