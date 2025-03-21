عادات لا تتغير.. هكذا يقضي بعض الفنانين شهر رمضان

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ولبعض النجوم والفنانين طقوس مختلفة يحافظون عليها خلال شهر رمضان، ولا يسمحون بتغييرها مهما كانت مشاغلهم. مع حلول الكريم تقيم الأسر والعائلات احتفالات خاصة، تعبيراً عن فرحتهم بهذا ، الذي يكون له طقوس مميزة، تختلف من أسرة للأخرى بل من شخص لشخص.ولبعض النجوم والفنانين طقوس مختلفة يحافظون عليها خلال شهر رمضان، ولا يسمحون بتغييرها مهما كانت مشاغلهم.

ويقول الفنان أشرف عبد الباقي لـ"العربية"، إنه من الأشخاص يستيقظون مبكراً في العادة، ويقضي نهار رمضان بين قراءة القرآن وقراءة الكتب، كما يحب أن خلال فترة النهار حيث يكون لديه مهام مختلفة طيلة الكريم.



وأضاف عبد الباقي أن تناوله طعام الإفطار يكون دائما مع أفراد أسرته، يلتفون حول مائدة الطعام في جو أسري دافئ، وبعدها يذهب إلى مكتبه لمباشرة أعماله وارتباطاته الفنية، والالتقاء ببعض أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.



وأكد عبد الباقي أنه يلبي أيضاً بعض الدعوات لحضور حفلات السحور التي يقيمها المقربون منه، حيث تكون فرصة جيدة للالتقاء بالأصدقاء والزملاء من داخل الوسط الفني وتبادل أطراف الحديث.

أما الفنان أحمد العوضي فيقول لـ"العربية" إنه يتبع طقوسا خاصة في شهر رمضان، حيث يجده فرصة جيدة لممارسة التمارين الرياضية في نهار رمضان، ويتناول الإفطار برفقة أسرته، ويلتقي بعدها بأصدقائه بعض الأوقات بالأماكن الشهيرة بالقاهرة التي تغلب عليها الأجواء الرمضانية المختلفة.



وأضاف العوضي أن تلك الطقوس كان يتبعها قبل دخوله مجال الفن، بينما أصبح الأمر حاليا صعباً للغاية، حيث يقضي أغلب أيام رمضان في تصوير الأعمال الدرامية.

وللفنان أحمد السقا طقوس مختلفة في شهر رمضان، حيث يروي لـ"العربية" بعض هذه الطقوس من بينها نهار رمضان بين المنزل والمزرعة التي يمتلكها، حيث يجلس هناك بين الخيول التي يحبها، ثم يعود إلى المنزل لتناول الإفطار مع زوجته وأبنائه.



ويتابع السقا قائلا إنه وفي أغلب الأوقات يعود مرة أخرى إلى مزرعته بعد الإفطار، حيث يوجد ملعب لكرة القدم، يقيم به بعض دورات رمضانية يشارك بها عدد كبير من النجوم، والتي تستمر طيلة أيام الكريم، مضيفا أنه لم يستطع ممارسة طقوسه الرمضانية هذا العام، وكذلك العام الماضي لانشغاله بتصوير مسلسل "العتاولة".

أما الفنانة مي عمر فأكدت لـ"العربية" أن طقوسها في شهر رمضان تختلف وفقاً لظروف عملها، فهناك أعوام تنتهي من تصوير الأعمال الدرامية قبل حلول الكريم، لذلك تقيم طقوسا خاصة، ومن أهمها تحضير مائدة الإفطار بنفسها، مضيفة أنها تحب أن تعد الطعام بمطبخها، وتتناول الإفطار برفقة أفراد أسرتها، وتستقبل بعدها أفراد العائلة، كما تذهب في أحيان أخرى لزيارة أقاربها وصديقاتها وقضاء ليال رمضانية مميزة.



وتقول الفنانة المصرية إن هناك أعواما أخرى تكون مشغولة بتصوير الأعمال الدرامية حتى نهاية شهر رمضان، لذا تختلف الطقوس بشكل كامل، حيث تقضي أغلب ليالي رمضان بلوكيشن التصوير، وتذهب إلى المنزل إلى النوم فقط، لتستيقظ في اليوم التالي للذهاب إلى التصوير مجددا. (العربية)