إليسا لوالدتها: انتِ دنيتي كلها (صورة)

عايدت الفنانة إليسا والدتها بمناسبة بمنشور لها عبر حسابها على اكس.

وكتبت: "هو ، بس بيحمل كل العمر.

هو ، بس بالحقيقة عيد كلها…

وأنتِ دنيتي كلها. كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي، ويخلّي كل الأمهات



ولكل حدا مفارق أمه، بعرف إنو الاشتياق صعب، بس حضورها ما بيغيب".

كما ونشرت إليسا تجمعها بوالدتها.