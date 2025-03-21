إليسا لوالدتها: انتِ دنيتي كلها (صورة)

هو يوم واحد، بس بيحمل كل العمر.
هو عيد الأم، بس بالحقيقة عيد الدنيا كلها…
وأنتِ دنيتي كلها. كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي، ويخلّي كل الأمهات ❤️
ولكل حدا مفارق أمه، بعرف إنو الاشتياق صعب، بس حضورها ما بيغيب 🫂🙏 pic.twitter.com/vzm2xB3Wcn
— elissa (@elissakh) March 21, 2025
هو يوم واحد، بس بيحمل كل العمر.
هو عيد الأم، بس بالحقيقة عيد الدنيا كلها…
وأنتِ دنيتي كلها. كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي، ويخلّي كل الأمهات ❤️
ولكل حدا مفارق أمه، بعرف إنو الاشتياق صعب، بس حضورها ما بيغيب 🫂🙏 pic.twitter.com/vzm2xB3Wcn