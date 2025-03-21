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فنون ومشاهير

إليسا لوالدتها: انتِ دنيتي كلها (صورة)

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:30
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عايدت الفنانة إليسا والدتها بمناسبة عيد الأم بمنشور لها عبر حسابها على اكس.
 
وكتبت: "هو يوم واحد، بس بيحمل كل العمر.
هو عيد الأم، بس بالحقيقة عيد الدنيا كلها…
وأنتِ دنيتي كلها. كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي، ويخلّي كل الأمهات

ولكل حدا مفارق أمه، بعرف إنو الاشتياق صعب، بس حضورها ما بيغيب".
 
كما ونشرت إليسا صورة تجمعها بوالدتها. 
 
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