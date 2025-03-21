فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما

استذكرت الإعلامية في "الجديد" رواند بو ضرغام والدتها في عيد الأمّ، وقالت: "اشتقتلك يا ماما اشتقت احكيكي، اشتقت قلك ارقيلي راسي واجعني، اشتقت اطلع عالبيت وفوت سلم عليكي وبوسك".

وأضافت: "اشتقت اسمع عم يقلك "هلأ اجت بنتك صرتي منيحا!" يا ماما، وروي عم يقللي ماما اشتقت للتاتا".

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وختمت قائلة: "انتي زرعتي والحنان وغبتي عنا.. بعرف غصب عنك بس وجعنا غيابك يا ندّدو".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الزميلة رواند بو ضرغام فقدت والدتها قبل فترة قصيرة. (رصد 24)