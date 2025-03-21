Advertisement

فنون ومشاهير

فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما

Lebanon 24
21-03-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1336494-638781605540827876.jpg
Doc-P-1336494-638781605540827876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استذكرت الإعلامية في "الجديد" رواند بو ضرغام والدتها في عيد الأمّ، وقالت: "اشتقتلك يا ماما اشتقت احكيكي، اشتقت قلك ارقيلي راسي واجعني، اشتقت اطلع عالبيت وفوت سلم عليكي وبوسك".
 
وأضافت: "اشتقت اسمع بابا عم يقلك "هلأ اجت بنتك صرتي منيحا!" بحبك كتير يا ماما، وروي عم يقللي ماما اشتقت للتاتا".
Advertisement
 
 
وختمت قائلة: "انتي زرعتي فينا الحب والحنان وغبتي عنا.. بعرف غصب عنك بس وجعنا غيابك يا ندّدو".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الزميلة رواند بو ضرغام فقدت والدتها قبل فترة قصيرة. (رصد لبنان 24)
 
  
 
مواضيع ذات صلة
والدتها تُوفيت قبل فترة قصيرة.. إعلاميّة "الجديد" لأمّها: "اشتقت عيطلك ماما"
lebanon 24
21/03/2025 15:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"كل أوجاعك نقلوا على قلبي يا ماما".. إعلامية "الجديد" تفقد والدتها وما قالته مؤثر جداً (صور)
lebanon 24
21/03/2025 15:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
استقال قبل فترة قصيرة.. مسؤول عسكريّ إسرائيليّ سابق يُشيد بـ"حماس" وهذا ما قاله
lebanon 24
21/03/2025 15:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: أضرار عقد من النزاع في سوريا لا يمكن علاجها خلال فترة قصيرة
lebanon 24
21/03/2025 15:16:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:48 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2025-03-21
08:45 | 2025-03-21
06:35 | 2025-03-21
05:30 | 2025-03-21
04:17 | 2025-03-21
02:00 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24