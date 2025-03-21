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فنون ومشاهير
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
Lebanon 24
21-03-2025
|
07:27
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استذكرت الإعلامية في "الجديد" رواند بو ضرغام والدتها في عيد الأمّ، وقالت: "اشتقتلك يا ماما اشتقت احكيكي، اشتقت قلك ارقيلي راسي واجعني، اشتقت اطلع عالبيت وفوت سلم عليكي وبوسك".
وأضافت: "اشتقت اسمع
بابا
عم يقلك "هلأ اجت بنتك صرتي منيحا!"
بحبك
كتير
يا ماما، وروي عم يقللي ماما اشتقت للتاتا".
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وختمت قائلة: "انتي زرعتي
فينا
الحب
والحنان وغبتي عنا.. بعرف غصب عنك بس وجعنا غيابك يا ندّدو".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الزميلة رواند بو ضرغام فقدت والدتها قبل فترة قصيرة. (رصد
لبنان
24)
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