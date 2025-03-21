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فنون ومشاهير
أشخاص تمنّوا لها الموت... هكذا ردّت نبيلة عواد على اتّهامها بأنّها "خرابة بيوت"
Lebanon 24
21-03-2025
|
08:45
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كشفت الإعلاميّة نبيلة
عواد
أنّها تنزعج من اتّهامها بـ"العمالة" وبأنّها "خرابة بيروت"، وشدّدت على أنّها لا تقبل بهذه الإتّهامات.
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وأشارت
عواد
إلى أنّه ليس من
السهل
الحديث عن الإتّهامات والشائعات التي تطالها، ولم يكن لديها الجرأة في الكلام عن هذا الموضوع.
وأوضحت أنّها التقت بزوجها
الحالي
سيف
دياب
مرّتين فقط خلال مبارتين لكرة السلة ولم تكن تعرفه، وبعد أسبوعين وصلها خبر إنفصاله عن زوجته، واتّهمت أنّها السبب في طلاقه.
وأضافت أنّها لا تعرف المسؤول عن إطلاق شائعة إنفصال سيف عن زوجته الأولى بسببها، وأعلنت أنّها كانت تتلقى رسائل من أشخاص يتمنون لها
الموت
.
وقالت
عواد
إنّ علاقتها الآن بزوجها وبزوجته السابقة وبزوج الأخيرة جيّدة، وهم على وفاق تام.
وعن زواجها بسيف، قالت إنّه
أفضل
قرار اتّخذته في حياتها، وكشفت أنّها حاملٌ بصبيّ. (رصد لبنان 24)
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