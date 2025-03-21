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تزداد الأحداث تعقيدًا مع اكتشاف غالية (ماغي بوغصن) خيانة زوجها طارق (بديع أبو شقرا) وعلاقته بحبيبته السابقة ديانا، إضافة إلى تزوير شمس (السي فرنيني) لنتائج إثبات النسب، ما أدى إلى سجن ابنتها نايا بعد تلفيق قضية مخدرات ضدها.تقرر غالية الانتقام من شمس عبر توثيق اعترافها بالجريمة وإدخالها السجن، فيما طارق بمساعدة (باسم مغنية) إخفاء أدلة خيانته، لكن الوقت قد فات، مما التوتر بينه وبين غالية.في سياق آخر، تكتشف جانيت أن روميو خدعها وأخفى رسالة ريمون التي تركها لها قبل هجرته، فتقرر الانفصال عنه. كما تخضع لعملية تلقيح لتحقيق حلمها بالأمومة من .مفاجأة كبرى تتكشف حين تدرك إكرام أن غالية هي ابنتها الحقيقية التي تخلت عنها قبل 45 عامًا، بعد ملاحظتها وحمة على كتفها وتطابق تاريخ ميلادها مع طفلتها قمر.وتتصاعد الأحداث مع محاولات إكرام التقرب من غالية، وسط توتر في جانيت وروميو، ما قد يؤدي إلى تدهور حالته في الحلقات المقبلة. (فوشيا)