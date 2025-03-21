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فنون ومشاهير

توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:00
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تزداد الأحداث تعقيدًا مع اكتشاف غالية (ماغي بوغصن) خيانة زوجها طارق (بديع أبو شقرا) وعلاقته بحبيبته السابقة ديانا، إضافة إلى تزوير شمس (السي فرنيني) لنتائج إثبات النسب، ما أدى إلى سجن ابنتها نايا بعد تلفيق قضية مخدرات ضدها.  
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تقرر غالية الانتقام من شمس عبر توثيق اعترافها بالجريمة وإدخالها السجن، فيما يحاول طارق بمساعدة وليد (باسم مغنية) إخفاء أدلة خيانته، لكن الوقت قد فات، مما يزيد التوتر بينه وبين غالية.  

في سياق آخر، تكتشف جانيت أن روميو خدعها وأخفى رسالة ريمون التي تركها لها قبل هجرته، فتقرر الانفصال عنه. كما تخضع تمارا لعملية تلقيح لتحقيق حلمها بالأمومة من وليد.  

مفاجأة كبرى تتكشف حين تدرك إكرام أن غالية هي ابنتها الحقيقية التي تخلت عنها قبل 45 عامًا، بعد ملاحظتها وحمة على كتفها وتطابق تاريخ ميلادها مع طفلتها قمر.  

وتتصاعد الأحداث مع محاولات إكرام التقرب من غالية، وسط توتر في علاقة جانيت وروميو، ما قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية في الحلقات المقبلة. (فوشيا)
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