13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!
Lebanon 24
21-03-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزداد الأحداث تعقيدًا مع اكتشاف غالية (ماغي بوغصن) خيانة زوجها طارق (بديع أبو شقرا) وعلاقته بحبيبته السابقة ديانا، إضافة إلى تزوير شمس (السي فرنيني) لنتائج إثبات النسب، ما أدى إلى سجن ابنتها نايا بعد تلفيق قضية مخدرات ضدها.
Advertisement
تقرر غالية الانتقام من شمس عبر توثيق اعترافها بالجريمة وإدخالها السجن، فيما
يحاول
طارق بمساعدة
وليد
(باسم مغنية) إخفاء أدلة خيانته، لكن الوقت قد فات، مما
يزيد
التوتر بينه وبين غالية.
في سياق آخر، تكتشف جانيت أن روميو خدعها وأخفى رسالة ريمون التي تركها لها قبل هجرته، فتقرر الانفصال عنه. كما تخضع
تمارا
لعملية تلقيح لتحقيق حلمها بالأمومة من
وليد
.
مفاجأة كبرى تتكشف حين تدرك إكرام أن غالية هي ابنتها الحقيقية التي تخلت عنها قبل 45 عامًا، بعد ملاحظتها وحمة على كتفها وتطابق تاريخ ميلادها مع طفلتها قمر.
وتتصاعد الأحداث مع محاولات إكرام التقرب من غالية، وسط توتر في
علاقة
جانيت وروميو، ما قد يؤدي إلى تدهور حالته
الصحية
في الحلقات المقبلة. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
حبيبة النجم العالمي السابقة تفضح سبب ارتداء زوجته ملابس مكشوفة علناً
Lebanon 24
حبيبة النجم العالمي السابقة تفضح سبب ارتداء زوجته ملابس مكشوفة علناً
21/03/2025 17:02:37
21/03/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
21/03/2025 17:02:37
21/03/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابية بين "الثنائي" و"العونيين السابقين"
Lebanon 24
إيجابية بين "الثنائي" و"العونيين السابقين"
21/03/2025 17:02:37
21/03/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانته مع فنانة لبنانية.. ياسمين عبد العزيز في مأزق
Lebanon 24
اكتشفت خيانته مع فنانة لبنانية.. ياسمين عبد العزيز في مأزق
21/03/2025 17:02:37
21/03/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لم تراهما منذ سنوات.. نادين الراسي تنشر صورة لابنيها: "ان شاء الله استاهل شوفكن بالسما"
Lebanon 24
لم تراهما منذ سنوات.. نادين الراسي تنشر صورة لابنيها: "ان شاء الله استاهل شوفكن بالسما"
10:23 | 2025-03-21
21/03/2025 10:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن كبير.. وفاة الأيقونة و"أعظم نجم في تاريخ السينما"!
Lebanon 24
حزن كبير.. وفاة الأيقونة و"أعظم نجم في تاريخ السينما"!
10:11 | 2025-03-21
21/03/2025 10:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاص تمنّوا لها الموت... هكذا ردّت نبيلة عواد على اتّهامها بأنّها "خرابة بيوت"
Lebanon 24
أشخاص تمنّوا لها الموت... هكذا ردّت نبيلة عواد على اتّهامها بأنّها "خرابة بيوت"
08:45 | 2025-03-21
21/03/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
Lebanon 24
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
07:27 | 2025-03-21
21/03/2025 07:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هكذا عايدت إبنة وائل كفوري والدتها في عيد الأمّ
Lebanon 24
بالصورة... هكذا عايدت إبنة وائل كفوري والدتها في عيد الأمّ
06:35 | 2025-03-21
21/03/2025 06:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
17:00 | 2025-03-20
20/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
15:00 | 2025-03-20
20/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
09:29 | 2025-03-21
21/03/2025 09:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:23 | 2025-03-21
لم تراهما منذ سنوات.. نادين الراسي تنشر صورة لابنيها: "ان شاء الله استاهل شوفكن بالسما"
10:11 | 2025-03-21
حزن كبير.. وفاة الأيقونة و"أعظم نجم في تاريخ السينما"!
08:45 | 2025-03-21
أشخاص تمنّوا لها الموت... هكذا ردّت نبيلة عواد على اتّهامها بأنّها "خرابة بيوت"
07:27 | 2025-03-21
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
06:35 | 2025-03-21
بالصورة... هكذا عايدت إبنة وائل كفوري والدتها في عيد الأمّ
05:30 | 2025-03-21
إليسا لوالدتها: انتِ دنيتي كلها (صورة)
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 17:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24