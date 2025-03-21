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فنون ومشاهير

حزن كبير.. وفاة الأيقونة و"أعظم نجم في تاريخ السينما"!

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:11
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توفي الممثل الأميركي وينغز هاوزر، نجم مسلسل عقول إجرامية، عن عمر ناهز 77 عامًا، وفق ما أُعلن في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حيث جاء فيه: "رحل أيقونة السينما وينغز هاوزر بين أحضان شريكته السينمائية والموسيقية، كالي ليلي هاوزر، في أستوديوهاتهما نهاية هذا الأسبوع".  
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امتدت مسيرة هاوزر الفنية لما يقرب من ستة عقود، وشارك في أكثر من 110 أفلام ومسلسلات، من بينها هاوس وعقول إجرامية. وقد لُقّب بـ"أعظم نجم لم تسمعوا به من قبل" نظرًا لأدواره المميزة في أفلام الأكشن والرعب.  

وانهالت تعازي المعجبين عبر منصة "إكس"، حيث وصفه أحدهم بأنه "أحد أعظم الممثلين في تاريخ السينما، ترك بصمة لا تُنسى وسيبقى إرثه خالدًا في صناعة أفلام النوع".  

وُلد هاوزر باسم غيرالد دوايت هاوزر، وهو ابن كاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار دوايت هاوزر. بدأ مشواره الفني عام 1967 وحقق شهرة واسعة بدوره في مسلسل الشباب والقلق عام 1977. كما ظهر في أعمال بارزة مثل ماغنوم بي آي، ذا فول غاي، وموردر شي روت.  

على صعيد السينما، شارك في أفلام مثل حكايات من الحي وذا إنسايدر إلى جانب آل باتشينو وراسل كرو.  

تزوج هاوزر أربع مرات وأنجب طفلين، من بينهما الممثل كول هاوزر، نجم مسلسل يلوستون. ولم يُعلن حتى الآن عن سبب وفاته. (ارم نيوز)
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