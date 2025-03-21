لم تراهما منذ سنوات.. نادين الراسي تنشر صورة لابنيها: "ان شاء الله استاهل شوفكن بالسما"

في عيد الأمّ، نشرت الممثلة نادين الراسي لابنيها مارسيل وكارل.

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ووجّهت الراسي رسالة مُؤثّرة إلى ابنيها من طليقها جيسكار أبي قالت فيها: "الله يعطيكن كل الصحة يا ماما وأحلى إيام ببركة يسوع لو ما الي نصيب عيش معكن عالأرض ان شاء الله استاهل شوفكن بالسما بعد عمر طويل إلكن يا ماما".

وأضافت: "كونوا بخير، كل عيد أمّ وانتم قلبي".

وتجدر الإشارة إلى أنّ نادين لم تلتق بمارسيل وكارل منذ سنوات، بسبب طلاقها من زوجها السابق جيسكار أبي . (رصد 24)