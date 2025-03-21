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فنون ومشاهير
لم تراهما منذ سنوات.. نادين الراسي تنشر صورة لابنيها: "ان شاء الله استاهل شوفكن بالسما"
Lebanon 24
21-03-2025
|
10:23
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في عيد الأمّ، نشرت الممثلة نادين الراسي
صورة
لابنيها مارسيل وكارل.
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ووجّهت الراسي رسالة مُؤثّرة إلى ابنيها من طليقها جيسكار أبي
نادر
قالت فيها: "الله يعطيكن كل الصحة يا ماما وأحلى إيام ببركة يسوع لو ما الي نصيب عيش معكن
عمري
عالأرض ان شاء الله استاهل شوفكن بالسما بعد عمر طويل إلكن يا ماما".
وأضافت: "كونوا بخير، كل عيد أمّ وانتم قلبي".
وتجدر الإشارة إلى أنّ نادين لم تلتق بمارسيل وكارل منذ سنوات، بسبب طلاقها من زوجها السابق جيسكار أبي
نادر
. (رصد
لبنان
24)
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