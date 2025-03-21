في عيد الأم... ديانا فاخوري تنشر صورة جديدة برفقة إبنها دانيال

بمناسبة عيد الأم، نشرت الإعلاميّة فاخوري جديدة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تحمل إبنها .

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وقالت تعليقاً على الصورة: "عيد أمّ سعيد".