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فنون ومشاهير

في عيد الأم... ديانا فاخوري تنشر صورة جديدة برفقة إبنها دانيال

Lebanon 24
21-03-2025 | 11:11
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بمناسبة عيد الأم، نشرت الإعلاميّة ديانا فاخوري صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تحمل إبنها دانيال.
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وقالت ديانا تعليقاً على الصورة: "عيد أمّ سعيد".
 
  
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