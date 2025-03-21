بعد شائعات عن طلب هذه الفنانة عدم استقبال شيرين في برنامجه.. نيشان يرد ويوضح

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أضاف قائلاً: "إزاي ممكن أقابلك وفي ضوء ربنا خصه بيها، وهي دخلت علينا، وهي فنانة لن تتكرر وفريدة من نوعها"، معبراً عن إعجابه بها واعتزازه بإعادة نشر قصة له عبر "إنستغرام" كانت قد ذكرت فيها شريهان.كما عبّر نيشان عن أمنيته في عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها، وقال: "شيرين ترجعيلنا، أرجوكي ارجعي لجمهورك، أنت نجمة كبيرة".وفيما يتعلق بالشائعات التي تم تداولها حول الفنانة مايا دياب، نفى نيشان أن تكون قد طلبت منه عدم استضافة شيرين في برنامجه، مؤكداً: "أول حاجة مايا مش أخلاقها تطلب كده مني، ومحدّش بيطلب مني كده، وشيرين عبد الوهاب محبوبة لي وعملتلها أكتر من حلقة، ومايا تصرفاتها صحيحة وغير كده إشاعة ومحدّش بيعطيني توجيهات". (نواعم)