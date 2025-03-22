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فنون ومشاهير
كانتا "أعز الأصحاب".. خلاف كبير بين نادين نسيب نجيم واليوتيوبر "يومي" وإعلامي لبناني يكشف السبب
Lebanon 24
22-03-2025
|
02:28
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كشف الإعلامي اللبناني ايلي باسيل ان خلافا وقع مؤخرا بين الممثلة نادين نسيب نجيم وصديقتها اليوتيوبر يمنى خوري المعروفة بـ "يومي" وانهما قطعتا علاقتهما ببعضهما، كما قامت
يومي
بإلغاء متابعة نادين.
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أما عن سبب
الخلاف
، فأشار باسيل إلى ان نادين تشعر بالغيرة من "يومي" سيما بعد النجاح الذي
تحققه
والحياة الفارهة التي تعيشها، بحسب باسيل.
وكشف باسيل أيضا ان "يومي" على
علاقة
حاليا برجل أعمال
تركي
فاحش الثراء وانهما تعرفا إلى بعضهما في دبي.
ولفت باسيل إلى ان
يومي
قامت بدفع الغرامات التي كانت تتوجب عليها في دبي.
يُشار إلى ان صداقة كبيرة جمعت في الفترة الماضية بين نادين نسيب نجيم ويومي وكانتا تسافران سويا خاصة إلى باريس ودبي، كما أصبحتا حديث السوشيل ميديا بعد رقصهما تحت المطر أثناء تمضيتهما عطلة في جزيرة بالي الاندونيسية.
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