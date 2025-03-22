كانتا "أعز الأصحاب".. خلاف كبير بين نادين نسيب نجيم واليوتيوبر "يومي" وإعلامي لبناني يكشف السبب

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كشف الإعلامي اللبناني ايلي باسيل ان خلافا وقع مؤخرا بين الممثلة نادين نسيب نجيم وصديقتها اليوتيوبر يمنى خوري المعروفة بـ "يومي" وانهما قطعتا علاقتهما ببعضهما، كما قامت بإلغاء متابعة نادين.أما عن سبب ، فأشار باسيل إلى ان نادين تشعر بالغيرة من "يومي" سيما بعد النجاح الذي والحياة الفارهة التي تعيشها، بحسب باسيل.وكشف باسيل أيضا ان "يومي" على حاليا برجل أعمال فاحش الثراء وانهما تعرفا إلى بعضهما في دبي.ولفت باسيل إلى ان قامت بدفع الغرامات التي كانت تتوجب عليها في دبي.يُشار إلى ان صداقة كبيرة جمعت في الفترة الماضية بين نادين نسيب نجيم ويومي وكانتا تسافران سويا خاصة إلى باريس ودبي، كما أصبحتا حديث السوشيل ميديا بعد رقصهما تحت المطر أثناء تمضيتهما عطلة في جزيرة بالي الاندونيسية.