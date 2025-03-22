على الرغم من غنائها ورقصها له.. الإعلامي ايلي باسيل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة نانسي عجرم بزوجها

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شاركت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا وزوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم في سحور رمضاني في بيروت وذلك في أول ظهور علني لهما بعد الانتقادات التي رافقت كليب أغنيتها الأخيرة.وتداول رواد مقاطع مصوّرة لنانسي وهي تغنّي وترقص بدلال أمام زوجها، ولفتت الأنظار بحركاتها العفوية وطريقة رقصها واحتضانها لزوجها أمام الجميع، في إشارة إلى والتوافق بينهما، قاطعةً أمام أي شائعة تتعلق بحياتها الزوجية.الا ان الإعلامي اللبناني ايلي كشف خلال بث مباشر على قناته على "يوتيوب" تفاصيل جديدة عن ، مؤكدا انفصالهما على الرغم من انهما يعيشان في المنزل نفسه.وأشار إلى ان نانسي وزوجها أتيا إلى السحور كل واحد منهما بسيارته الخاصة وانتظرا وصول بعضهما قبل ان يدخلا سويا إلى السحور كزوجين.ولفت إلى ان صاحب دعوة السحور على مشتركة بين نانسي وزوجها ويملك شركة لبيع العقارات في أميركا، وبأن نانسي وزوجها يملكان عقارات مشتركة في ، بحسب ما قال .