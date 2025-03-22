"أخيرا قالها".. كريم فهمي يعترف بحبه لياسمين عبد العزيز شاهدوا رد فعل الجمهور (فيديو)

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وظهر الجمهور وهو يتفاعل مع المشهد حيث بمجرد أن اعترف بحبه لليل في المسلسل دوت صرخات المشاهدين ظهروا في حالة من السعادة لاعتراف بحبه. نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو على حسابها عبر "فيسبوك" لمجموعة من جمهورها وهم يشاهدون مسلسلها "وتقابل حبيب" وذلك في مشهد اعتراف فهمي لها بحبه في أحداث المسلسل.وظهر الجمهور وهو يتفاعل مع المشهد حيث بمجرد أن اعترف بحبه لليل في المسلسل دوت صرخات المشاهدين ظهروا في حالة من السعادة لاعتراف بحبه.

وعلقت ياسمين على الفيديو بطرافة كاتبة: "جوووون"، في إشارة الى السعادة التي يشعر بها الجمهور وكانهم يشاهدون مباراة كرة قدم لحظة إحراز هدف.



وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت صورة من المشهد نفسه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" برفقة فهمي وعلقت كاتبة: أخيرًا قالها ". (لها)