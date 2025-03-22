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فنون ومشاهير

"أخيرا قالها".. كريم فهمي يعترف بحبه لياسمين عبد العزيز شاهدوا رد فعل الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2025 | 04:15
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز فيديو على حسابها عبر "فيسبوك" لمجموعة من جمهورها وهم يشاهدون مسلسلها "وتقابل حبيب" وذلك في مشهد اعتراف كريم فهمي لها بحبه في أحداث المسلسل.
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وظهر الجمهور وهو يتفاعل مع المشهد حيث بمجرد أن اعترف كريم بحبه لليل في المسلسل دوت صرخات المشاهدين الذين ظهروا في حالة من السعادة لاعتراف كريم بحبه.
 
 
 
 
وعلقت ياسمين على الفيديو بطرافة كاتبة: "جوووون"، في إشارة الى السعادة التي يشعر بها الجمهور وكانهم يشاهدون مباراة كرة قدم لحظة إحراز هدف.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت صورة من المشهد نفسه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" برفقة كريم فهمي وعلقت كاتبة: أخيرًا قالها ". (لها)

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