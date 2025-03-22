Advertisement

فنون ومشاهير

هو مجرد رقم.. النجمة السورية الشهيرة تكشف عن عمرها (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2025 | 05:13
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الممثلة السورية جومانا مراد في برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة العربية، حيث كشفت خلال اللقاء عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها لا تحب إخفاء الأمر عن الجمهور، وأن العمر مجرد رقم.
Advertisement

وقالت جومانا: "أنا لا أخفي عمري وموجود على النت أنا مواليد شهر نيسان عام 1973 وسعيدة جدًا بهذا العمر".

تابعت: "العمر هو مجرد رقم وأنا سعيدة بعمري ومبسوطة وبحس إني في أحلى حالاتي ومش بخجل من عمري لأن في النهاية مفيش حد مش هيكبر، لكن إحساسك بالكبر هو اللي مش صح، أنا مش بحس إني كبيرة بحس إني طفلة وإني لسه إنسانة منتجة وعندي أحلام عايزة أحققها وطموحة ومقبلة على الحياة، في ناس بيكونوا في العشرينات وبيكونوا مطفيين ودا الصعب".

أكملت: "أنا أحب عمري ومبسوطة بالنضج اللي وصلت له بالتصالح مع كل شيء ودا مهم لأي امرأة".

يذكر أن جومانا مراد تشارك في رمضان الحالي بالمسلسل الخليجي "أم 44"، ويدور في إطار درامي اجتماعي. (لها)
 
مواضيع ذات صلة
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
lebanon 24
22/03/2025 12:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات الشيخوخة.. كيف تكشف أظافرك عن عمرك البيولوجي؟
lebanon 24
22/03/2025 12:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلامية تنهار باكية وتكشف سرّاً عن برنامجها الشهير (فيديو)
lebanon 24
22/03/2025 12:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"طول عمرك نجمة".. ممثلة سورية شهيرة بإطلالة ساحرة والجمهور يغازلها (صور)
lebanon 24
22/03/2025 12:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:32 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:47 | 2025-03-22
05:32 | 2025-03-22
04:44 | 2025-03-22
04:15 | 2025-03-22
03:45 | 2025-03-22
03:13 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24