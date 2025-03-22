هو مجرد رقم.. النجمة السورية الشهيرة تكشف عن عمرها (فيديو)

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شاركت الممثلة جومانا مراد في برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة ، حيث كشفت خلال اللقاء عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها لا تحب إخفاء الأمر عن الجمهور، وأن العمر مجرد رقم.وقالت جومانا: "أنا لا أخفي وموجود على النت أنا مواليد شهر نيسان عام 1973 وسعيدة جدًا بهذا العمر".تابعت: "العمر هو مجرد رقم وأنا سعيدة بعمري ومبسوطة وبحس إني في أحلى حالاتي ومش بخجل من لأن في النهاية مفيش حد مش هيكبر، لكن إحساسك بالكبر هو اللي مش صح، أنا مش بحس إني كبيرة بحس إني وإني لسه إنسانة منتجة وعندي أحلام عايزة أحققها وطموحة ومقبلة على الحياة، في ناس بيكونوا في العشرينات وبيكونوا مطفيين ودا الصعب".أكملت: "أنا أحب ومبسوطة بالنضج اللي وصلت له بالتصالح مع كل شيء ودا مهم لأي امرأة".يذكر أن جومانا مراد تشارك في رمضان بالمسلسل الخليجي "أم 44"، ويدور في إطار درامي اجتماعي. (لها)