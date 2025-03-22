"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)

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تحدث الفنان المصري أحمد السقا عن الأخبار التي يتم تداولها كل فترة عن انفصاله عن زوجته، ورد على الانتقادات التي طالت مسلسل "العتاولة 2" حول وجود ألفاظ خارجة.وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، حسم السقا الجدل حول شائعات انفصاله عن زوجته مها ، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، معبراً عن استيائه الشديد من تكرار هذه الشائعة، قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مؤذي".وأبدى السقا انزعاجه من المستمر في حياته الخاصة، مشددًا على أن الخلافات الزوجية أمر طبيعي في أي منزل، مشيراً الى أن يبالغ في نشر الأكاذيب، قائلاً: "أي بيت في الدنيا فيه خلافات، ولكن هذه الأكاذيب لا تؤثر عليّ، وربنا المنتقم الجبار".كما تحدث عن شخصيته قائلاً: "أنا حمقي ودمي حامي، وقد كلمتي في أي موقف، لكن الكرامة خط لا أتنازل عنه".وتطرق السقا الى الانتقادات التي وُجهت للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، خاصة فيما يتعلق بوجود بعض الألفاظ التي لم تتماشَ مع أجواء رمضان.وأوضح أن المخرج أحمد خالد موسى قام بتعديلات خلال المونتاج بناءً على الملاحظات الواردة في الحلقات الأولى، مضيفًا أن الجزء الأول كان يتمتع بانسيابية أكثر، جاء الجزء الثاني بأحداث أكثر تعقيدًا، مؤكداً: "قد تكون هناك بعض الألفاظ، لكنها رؤية المخرج والمؤلف، وأنا لا أتدخل في هذا الجانب".وعلق السقا أيضًا على الجدل المثار بشأن غياب الفنانة فريدة سيف النصر عن الجزء الثاني من "العتاولة"، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالإحلال أو التبديل، وإنما الدور انتهى في الجزء الأول، مضيفاً: أنا بحبها جدًا، وهي كمان يقال إنها بتحبني، لكن لا يوجد أي خلاف بيننا، وانتهى دورها فقط".(لها)