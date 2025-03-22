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فنون ومشاهير
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
Lebanon 24
22-03-2025
|
09:58
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نشرت
زينب
فياض
إبنة الفنانة
هيفا
وهبي
،
صورة
جديدة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
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وقالت
فياض
بمناسبة عيد الام: "أحب اشكر امي على جودة الانتاج"، في إشارة إلى جمالها.
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