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فنون ومشاهير

في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:58
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نشرت زينب فياض إبنة الفنانة هيفا وهبي، صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
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وقالت فياض بمناسبة عيد الام: "أحب اشكر امي على جودة الانتاج"، في إشارة إلى جمالها.
 
  
 
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