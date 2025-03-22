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فنون ومشاهير

"كانت عم تموت"... إعلاميّة تكشف آخر ما قالته لها هدى شديد (صورة)

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:00
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علّقت مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر على وفاة الإعلاميّة هدى شديد، وقالت "شو هالاسبوع الصعب"، في إشارة إلى رحيل خالتها قبل أيّام قليلة أيضاً.
 
 
وأضافت عنتر: "آخر شي قالتلي ياه هدى.. وهي كانت عم تموت... "انتِ كتير بتعجبيني.. كتير شطورة وكتير حلوة أنا عيني عليكي وبقدّر قديش عندك كفاءات ومراهني عليكي". (رصد لبنان 24)
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