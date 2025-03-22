"كانت عم تموت"... إعلاميّة تكشف آخر ما قالته لها هدى شديد (صورة)

علّقت مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر على وفاة الإعلاميّة هدى شديد، وقالت "شو هالاسبوع الصعب"، في إشارة إلى رحيل خالتها قبل أيّام قليلة أيضاً.

وأضافت عنتر: "آخر شي قالتلي ياه هدى.. وهي كانت عم تموت... "انتِ كتير بتعجبيني.. كتير شطورة وكتير أنا عيني عليكي وبقدّر قديش عندك كفاءات ومراهني عليكي". (رصد 24)