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فنون ومشاهير
"كانت عم تموت"... إعلاميّة تكشف آخر ما قالته لها هدى شديد (صورة)
Lebanon 24
22-03-2025
|
11:00
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علّقت مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر على وفاة الإعلاميّة هدى شديد، وقالت "شو هالاسبوع الصعب"، في إشارة إلى رحيل خالتها قبل أيّام قليلة أيضاً.
وأضافت عنتر: "آخر شي قالتلي ياه هدى.. وهي كانت عم تموت... "انتِ كتير بتعجبيني.. كتير شطورة وكتير
حلوة
أنا عيني عليكي وبقدّر قديش عندك كفاءات ومراهني عليكي". (رصد
لبنان
24)
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