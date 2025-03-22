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فنون ومشاهير
فنّانة مصرية حذفت صورها مع زوجها.. وهكذا ردّ الأخير
Lebanon 24
22-03-2025
|
13:00
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في أول رد فعل له بعد انتشار أنباء انفصاله عن الفنانة ميرنا نور
الدين
، اختار مدرب اللياقة البدنية عمر عطية تجاهل تلك الشائعات تمامًا، وبدلًا من الرد عليها، ركز على الترويج لعمله في صالة الجيم الخاصة به.
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وشارك عطية عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" منشورات متعلقة باللياقة البدنية، متجاهلًا أي تلميح إلى الأنباء المتداولة عن حياته الشخصية.
على الجانب الآخر، لم تصدر ميرنا نور
الدين
أي تعليق رسمي على ما يتم تداوله، واكتفت بالصمت التام تجاه حذف جميع صورها مع زوجها من حساباتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
هذا
الموقف
زاد من حالة الغموض، فقد رأى
البعض
أن صمتها قد يكون تجنبًا لإثارة الجدل، أو ربما رغبة في عدم مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية مع الجمهور.
فوجئ متابعو الفنانة ميرنا نور
الدين
خلال الساعات الماضية بحذفها جميع الصور التي جمعتها بزوجها عمر عطية، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول حقيقة انفصالهما، ومع غياب أي تأكيد أو نفي من الطرفين، تزايدت التكهنات حول
مصير
علاقتهما الزوجية. (فوشيا)
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