فنّانة مصرية حذفت صورها مع زوجها.. وهكذا ردّ الأخير

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في أول رد فعل له بعد انتشار أنباء انفصاله عن الفنانة ميرنا نور ، اختار مدرب اللياقة البدنية عمر عطية تجاهل تلك الشائعات تمامًا، وبدلًا من الرد عليها، ركز على الترويج لعمله في صالة الجيم الخاصة به.وشارك عطية عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" منشورات متعلقة باللياقة البدنية، متجاهلًا أي تلميح إلى الأنباء المتداولة عن حياته الشخصية.على الجانب الآخر، لم تصدر ميرنا نور أي تعليق رسمي على ما يتم تداوله، واكتفت بالصمت التام تجاه حذف جميع صورها مع زوجها من حساباتها على .هذا زاد من حالة الغموض، فقد رأى أن صمتها قد يكون تجنبًا لإثارة الجدل، أو ربما رغبة في عدم مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية مع الجمهور.فوجئ متابعو الفنانة ميرنا نور خلال الساعات الماضية بحذفها جميع الصور التي جمعتها بزوجها عمر عطية، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول حقيقة انفصالهما، ومع غياب أي تأكيد أو نفي من الطرفين، تزايدت التكهنات حول علاقتهما الزوجية. (فوشيا)