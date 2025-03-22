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فنون ومشاهير
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
22-03-2025
|
15:00
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قال الفنان أحمد العوضي إنه لا يحب الحديث عن حياته الخاصة ويرى أن الجمهور يحق له معرفة ما يخص الفنان من الجانب العملي لكن حياته الخاصة لا دخل للجمهور بها.
وقال أحمد العوضي في
لقاء
مع بودكاست The Sight: "الخصوصية هو دا الصح مبحبش حد يسألني حاجة خاصة، أنا متاح ليك كفنان كممثل كنجم كشغل، أقعد اسأل براحتك للسنة اللي جاية لكن الحياة الشخصية أنا مبحبش أتكلم فيها".
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وعن شائعة زواجه قال أحمد العوضي: "مش برد على أي حاجة عن
حياتي
الشخصية، أنا قلت إني هتجوز بعد رمضان، هما بلوروا الإشاعة هيتجوز فلانه الحاجات دي مش بتضايقني بتفرج عليها بسمعها وبيصيغوها بطريقة مقنعة وأي واحدة بسلم عليها بيقولوا هيتجوزها".
وعن تعليقات الجمهور وانتقاده لتكرار أدواره قال أحمد العوضي: "كل واحد ليه حق يتكلم زي ما هو عايز والكلام مش بيغير من الواقع شيء الرزق مقسوم والنجاح مقسوم والفشل مقسوم كلامك مش هيزود أو ينقص حقك أن تقوله والمفروض إني مزعلش وعمري ما بتضايق لأني ببص على اللي بيحبني مش ببص على اللي بينتقدني أو مش بيحني ما دام اللي بيحبني موجود أخد طاقة
الحب
منه، مش التفت للي مش بيحبني دا حقه مش بتضايق مفيش حد الكل اتفق عليه".
يذكر أن أحمد العوضي ينافس في رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل". (في الفن)
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