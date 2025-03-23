إلقاء القبض على مغني راب متهم بجريمة قتل

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ألقت السلطات في مقاطعة دالاس القبض على مغني الراب ييلا بيزي، بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين كبرى اتهامات تتعلق بمقتل مغني الراب Mo3 في عام 2020.ووفقًا لما أفادت به "أسوشيتد برس" وشبكتي "WFAA-TV" و"KDFW-TV"، فقد وُجهت تهمة القتل إلى ييلا بيزي، واسمه الحقيقي ماركيس كونواي، يوم الثلاثاء 18 آذار، قبل أن يتم القبض عليه يوم الخميس 20 آذار. وتشير وثائق المحكمة إلى أن التهمة تتعلق بجريمة قتل عمد.تعتقد السلطات أن كونواي ربما قام بتوظيف كيوان وايت لتنفيذ الجريمة تعويض ، وفقًا للوثائق . وقد لقي Mo3، واسمه الحقيقي ميلفين نوبل، مصرعه عن عمر يناهز 28 عامًا بعد إطلاق النار عليه السريع 35 في دالاس في تشرين الثاني 2020.وتوضح التحقيقات أن وايت اقترب من سيارة نوبل وترجل منها حاملاً سلاحًا، مما دفع الأخير إلى الفرار قبل أن يتم إطلاق النار عليه عدة ، حيث أُعلنت وفاته لاحقًا في المستشفى.إلى جانب وايت، يواجه شخص آخر يدعى ديفين براون، البالغ من العمر 32 عامًا، اتهامات على صلة بالجريمة، فيما لا تزال قضيتهما قيد النظر أمام القضاء.ويُحتجز ييلا بيزي حاليًا في سجن مقاطعة دالاس بكفالة تبلغ مليوني دولار. وقد أظهرت لقطات مصورة حصلت عليها قناة "WFAA-TV" لحظة اقتياده إلى الحجز مكبل اليدين وسط وجود مكثف لرجال الشرطة. (people)