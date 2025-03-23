Advertisement

فنون ومشاهير

إلقاء القبض على مغني راب متهم بجريمة قتل

Lebanon 24
23-03-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1337113-638782691810018530.png
Doc-P-1337113-638782691810018530.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت السلطات في مقاطعة دالاس القبض على مغني الراب ييلا بيزي، بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين كبرى اتهامات تتعلق بمقتل مغني الراب Mo3 في عام 2020.

ووفقًا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" وشبكتي "WFAA-TV" و"KDFW-TV"، فقد وُجهت تهمة القتل إلى ييلا بيزي، واسمه الحقيقي ماركيس كونواي، يوم الثلاثاء 18 آذار، قبل أن يتم القبض عليه يوم الخميس 20 آذار. وتشير وثائق المحكمة إلى أن التهمة تتعلق بجريمة قتل عمد.
Advertisement

تعتقد السلطات أن كونواي ربما قام بتوظيف كيوان وايت لتنفيذ الجريمة مقابل تعويض معين، وفقًا للوثائق الرسمية. وقد لقي Mo3، واسمه الحقيقي ميلفين نوبل، مصرعه عن عمر يناهز 28 عامًا بعد إطلاق النار عليه على الطريق السريع 35 في دالاس في تشرين الثاني 2020.
تؤدي Yella Beezy عروضها خلال Asylum وAtlantic Records تقدم Friday Night Live في The Peppermint Club في 23 يونيو 2023 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.

وتوضح التحقيقات أن وايت اقترب من سيارة نوبل وترجل منها حاملاً سلاحًا، مما دفع الأخير إلى الفرار قبل أن يتم إطلاق النار عليه عدة مرات، حيث أُعلنت وفاته لاحقًا في المستشفى.

إلى جانب وايت، يواجه شخص آخر يدعى ديفين براون، البالغ من العمر 32 عامًا، اتهامات على صلة بالجريمة، فيما لا تزال قضيتهما قيد النظر أمام القضاء.

ويُحتجز ييلا بيزي حاليًا في سجن مقاطعة دالاس بكفالة تبلغ مليوني دولار. وقد أظهرت لقطات مصورة حصلت عليها قناة "WFAA-TV" لحظة اقتياده إلى الحجز مكبل اليدين وسط وجود مكثف لرجال الشرطة. (people)
مواضيع ذات صلة
الأمن السوري يبحث عن متهم بجريمة قتل في بلدة جرمانا (العربية)
lebanon 24
23/03/2025 10:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. القبض على المتهم بجريمة "قتل الصائغ" في دمشق
lebanon 24
23/03/2025 10:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية خربة سلم توضح حقيقة إلقاء القبض على "خلية سورية"
lebanon 24
23/03/2025 10:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: إلقاء القبض على خلية لداعش بقيادة أبي الحارث العراقي تقف وراء التخطيط لعدة عمليات
lebanon 24
23/03/2025 10:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2025-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:08 | 2025-03-23
03:30 | 2025-03-23
02:52 | 2025-03-23
01:46 | 2025-03-23
17:00 | 2025-03-22
15:15 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24