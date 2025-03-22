الموت يؤلم الفنان حسين الجسمي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}
صدق الله العظيم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،…
— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) March 22, 2025
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}
صدق الله العظيم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،…