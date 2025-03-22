الموت يؤلم الفنان حسين الجسمي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}

صدق الله العظيم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،…