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فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنان حسين الجسمي

Lebanon 24
22-03-2025 | 15:15
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فجع الفنان الإماراتي حسين الجسمي بوفاة شقيقه حسن الجسمي.

وفي التفاصيل فقد أعلن حسين خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "اكس".
 
وقال:" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،ننعى المغفور له بإذن الله تعالى حسن جمعة الجسمي.. رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
 
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