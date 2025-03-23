عبلة كامل إلى الواجهة مجددًا بعد اعتزالها.. هل تدهورت حالتها الصحيّة؟

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رغم ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات، لا تزال الفنانة كامل تحظى باهتمام واسع، حيث تصدر اسمها محركات مؤخرًا بعد تداول شائعات عن حالتها .لكن الفنان أحمد كمال نفى هذه الأنباء، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وتقضي شهر في أجواء روحانية داخل منزلها.يذكر أن كامل غابت عن الساحة الفنية منذ 2018 بعد عرض الجزء الخامس من "سلسال الدم"، فيما طالب جمهورها ومشاهير بتكريمها تقديرًا لمسيرتها. (ارم نيوز)