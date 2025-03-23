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فنون ومشاهير
عبلة كامل إلى الواجهة مجددًا بعد اعتزالها.. هل تدهورت حالتها الصحيّة؟
Lebanon 24
23-03-2025
|
02:52
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رغم ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات، لا تزال الفنانة
عبلة
كامل تحظى باهتمام واسع، حيث تصدر اسمها محركات
البحث
مؤخرًا بعد تداول شائعات عن حالتها
الصحية
.
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لكن الفنان أحمد كمال نفى هذه الأنباء، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وتقضي شهر
رمضان
في أجواء روحانية داخل منزلها.
يذكر أن
عبلة
كامل غابت عن الساحة الفنية منذ 2018 بعد عرض الجزء الخامس من "سلسال الدم"، فيما طالب جمهورها ومشاهير بتكريمها تقديرًا لمسيرتها. (ارم نيوز)
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