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فنون ومشاهير

"ده تخلف".. فنانة شهيرة تُثير الجدل: إنتم معقدين من "البوس"

Lebanon 24
23-03-2025 | 11:17
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حلّت النجمة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يعرض عبر قناة MBC مصر، حيث تحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية وحقيقة وجود حب جديد في حياتها.
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وأجابت إلهام شاهين على سؤال الفنان رامز جلال بشأن وجود علاقة عاطفية جديدة في حياتها قائلة: "أنا بدور على حب جديد، لكن لحد الآن مفيش راجل يستاهل، أنا اللي استاهل."

كما تحدثت إلهام عن موقفها من الممثلات اللاتي يرفضن مشاهد القبلات في الأعمال الفنية، وقالت: "من رأيي أن اللي مش عايزة تشتغل أو مش محترمة المهنة دي، لا تشتغل فيها." وأضافت: "اللي بيحصل عندنا معقد جدًا، فهل في أمريكا ممكن يسألوا نجم أو نجمة عن مشاهد القبلات في الأفلام؟ انتوا معقدين من البوس؟ ده تخلف."

من جهة أخرى، تواصل إلهام شاهين تقديم دورها في مسلسل "سيد الناس"، الذي يعرض في رمضان 2025. المسلسل من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ومنة فضالي، وهو من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.
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