"ده تخلف".. فنانة شهيرة تُثير الجدل: إنتم معقدين من "البوس"

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وأجابت إلهام شاهين على سؤال الفنان رامز جلال بشأن وجود عاطفية جديدة في حياتها قائلة: "أنا بدور على حب جديد، لكن لحد الآن مفيش راجل يستاهل، أنا اللي استاهل."كما إلهام عن موقفها من الممثلات اللاتي يرفضن مشاهد القبلات في الأعمال الفنية، وقالت: "من رأيي أن اللي مش عايزة تشتغل أو مش محترمة المهنة دي، لا تشتغل فيها." وأضافت: "اللي بيحصل عندنا معقد جدًا، فهل في أمريكا ممكن يسألوا نجم أو نجمة عن مشاهد القبلات في الأفلام؟ انتوا معقدين من البوس؟ ده تخلف."من جهة أخرى، تواصل إلهام شاهين تقديم دورها في مسلسل "سيد الناس"، الذي يعرض في رمضان 2025. المسلسل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ومنة فضالي، وهو من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.