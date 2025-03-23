بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن في لبنان ينعون هدى شديد

نعى الفن في الراحلة هدى شديد بكلمات مؤثرة.

نشر الفنان برجي مقطع فيديو للزميلة الراحلة هدى شديد خلال حضورها إحدى حفلاته، وذلك عبر حسابه على منصة إكس.



وكتب برجي: "الله يرحم هيدي الروح و البريئة هدى شديد".

الله يرحم هيدي الروح و البريئة. #هدى_شديد pic.twitter.com/UXdWa3Dp3k — Ziad Bourji / برجي (@ziadbourji) March 22, 2025 Advertisement

وعبّرت الفنانة نانسي عجرم عن ألمها الكبير لرحيل الإعلامية الزميلة هدى شديد برسالة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس.



وكتبت نانسي عجرم: "ناضلتي وتعبتي وعطيتي من قلبك لآخر لحظة! الله يرحمك هدى ويعطي عيلتك ومحبينك الكتار الصبر. علامة فارقة بالإعلام والإنسانية".

ناضلتي وتعبتي وعطيتي من قلبك لآخر لحظة!

الله يرحمك هدى ويعطي عيلتك ومحبينك الكتار الصبر. علامة فارقة بالإعلام والإنسانية 🤍 #هدى_شديد — Nancy Ajram (@NancyAjram) March 22, 2025

ونشر الشاعر نزار فرنسيس صورة للزميلة الراحلة هدى شديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب نزار فرنسيس: " شكرًا هدى شديد... قلبا وحضورًا كبيرًا من الجميع... تعلمنا منك أن الثقة بالله قوة... وأن الرضا والتسليم له قوة...".



وختم نزار فرنسيس رسالته، قائلا: "واختصرتي أسمى تعابير الإيمان بكلمتين: لتكن مشيئتك".

ونشر الممثل جورج خباز صورة للزميلة الراحلة هدى شديد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وأرفق جورج خباز الصورة برسالة، جاء فيها: "هدى شديد رمز الحياة".

ونشرت الممثلة ليليان نمري صورة للزميلة الراحلة هدى شديد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وأرفقت ليليان نمري الصورة برسالة، جاء فيها: "بيخلصوا الكلمات بعد كل هالعذابات والنضال الله يصبر عيلتك ومحبينيك، هدى شديد سفيرة الصبر والأمل إلى اللقاء".



وختمت ليليان نمري كلامها قائلة: "المسيح قام، على رجاء القيامة نصبر".

وعبّر الممثل باسم مغنية عن ألمه الكبير لرحيل الإعلامية الزميلة هدى شديد بكلمات قليلة نشرها في حسابه عبر منصة إكس.



وكتب باسم مغنية: "هدّتني هدى شديد".

نعت الفنانة اليسا في حسابها عبر منصة إكس الزميلة هدى شديد التي فارقتنا مساء الجمعة.



وكتبت إليسا في منشورها: "مطرح ما رحتي ما في وجع ولا مرض ولا عذاب. كنتي ورح تبقي مثال للنضال والشجاعة والاحترافية والكلمة الحرة، والاعلام اللبناني خسارته كبيرة بخسارتك. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما يا هدى".

مطرح ما رحتي ما في وجع ولا مرض ولا عذاب. كنتي ورح تبقي مثال للنضال والشجاعة والاحترافية والكلمة الحرة، والاعلام اللبناني خسارته كبيرة بخسارتك. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما يا هدى 🙏🏻#هدى_شديد — Elissa (@elissakh) March 21, 2025

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، في حسابها عبر منصة إكس، صورة للزميلة الراحلة هدى شديد.



وأرفقت سيرين عبد النور الصورة بالتالي: "الله يرحم روحك يا هدى نفسك بالسماء".

الله يرحم روحك يا هدى

نفسك بالسماء 😢 #هدى_شديد pic.twitter.com/01wO0W7B6m — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 21, 2025

وكتبت مايا دياب في حسابها عبر منصة إكس: "شو صعب هالخبر وبهاليوم تحديداً .. الله يرحم هدى شديد المؤمنة والقوية والجبارة.. تكون نفسك بالسما يا رب".

شو صعب هالخبر وبهاليوم تحديداً .. الله يرحم #هدى_شديد المؤمنة والقوية والجبارة.. تكون نفسك بالسما يا رب 🙏 — Maya Diab (@mayadiab) March 21, 2025

وكتب راغب علامة: "رحم الله الإعلامية الكبيرة والإنسانة المؤمنة والقوية هدى شديد التي فارقت الحياة بعد صراع كبير ومرير مع المرض".



وتابع: "التعازي لأهل وأصدقاء الفقيدة الكبيرة ولكل الإعلاميين على هذه الخسارة الكبيرة... صديقتي هدى….انشالله تكون نفسك بالسما".

رحم الله الإعلامية الكبيرة والإنسانة المؤمنة والقوية #هدى_شديد التي فارقت الحياة بعد صراع كبير ومرير مع المرض

التعازي لأهل وأصدقاء الفقيدة الكبيرة ولكل الإعلاميين على هذه الخسارة الكبيرة..

صديقتي هدى….انشالله تكون نفسك بالسما 🙏 — RaghebAlama (@raghebalama) March 21, 2025

وعبّر الفنان زين العمر عن ألمه الكبير لرحيل الإعلامية الزميلة هدى شديد برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على منصة إكس.



وكتب زين العمر: "وداعاً ايتها البطلة، وداعاً قديسة الإعلام هدى شديد، نفسك بالسما المسيح قام".

