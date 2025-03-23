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فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن في لبنان ينعون هدى شديد

Lebanon 24
23-03-2025 | 14:16
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نعى نجوم الفن في لبنان الاعلامية الراحلة هدى شديد بكلمات مؤثرة.
نشر الفنان زياد برجي مقطع فيديو للزميلة الراحلة هدى شديد خلال حضورها إحدى حفلاته، وذلك عبر حسابه على منصة إكس.

وكتب زياد برجي: "الله يرحم هيدي الروح الطيبة و البريئة هدى شديد".
 
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وعبّرت الفنانة نانسي عجرم عن ألمها الكبير لرحيل الإعلامية الزميلة هدى شديد برسالة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس.

وكتبت نانسي عجرم: "ناضلتي وتعبتي وعطيتي من قلبك لآخر لحظة! الله يرحمك هدى ويعطي عيلتك ومحبينك الكتار الصبر. علامة فارقة بالإعلام والإنسانية".
 
ونشر الشاعر نزار فرنسيس صورة للزميلة الراحلة هدى شديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نزار فرنسيس: " شكرًا هدى شديد... قلبا وحضورًا كبيرًا من الجميع... تعلمنا منك أن الثقة بالله قوة... وأن الرضا والتسليم له قوة...".

وختم نزار فرنسيس رسالته، قائلا: "واختصرتي أسمى تعابير الإيمان بكلمتين: لتكن مشيئتك".
 
 
ونشر الممثل جورج خباز صورة للزميلة الراحلة هدى شديد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.

وأرفق جورج خباز الصورة برسالة، جاء فيها: "هدى شديد رمز الحياة".
 
 
 
ونشرت الممثلة ليليان نمري صورة للزميلة الراحلة هدى شديد عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.

وأرفقت ليليان نمري الصورة برسالة، جاء فيها: "بيخلصوا الكلمات بعد كل هالعذابات والنضال الله يصبر عيلتك ومحبينيك، هدى شديد سفيرة الصبر والأمل إلى اللقاء".

وختمت ليليان نمري كلامها قائلة: "المسيح قام، على رجاء القيامة نصبر".
 
 
وعبّر الممثل باسم مغنية عن ألمه الكبير لرحيل الإعلامية الزميلة هدى شديد بكلمات قليلة نشرها في حسابه عبر منصة إكس.
 
وكتب باسم مغنية: "هدّتني هدى شديد".
 
نعت الفنانة اليسا في حسابها عبر منصة إكس الزميلة هدى شديد التي فارقتنا مساء الجمعة.

وكتبت إليسا في منشورها: "مطرح ما رحتي ما في وجع ولا مرض ولا عذاب. كنتي ورح تبقي مثال للنضال والشجاعة والاحترافية والكلمة الحرة، والاعلام اللبناني خسارته كبيرة بخسارتك. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما يا هدى".
نشرت الفنانة سيرين عبد النور، في حسابها عبر منصة إكس، صورة للزميلة الراحلة هدى شديد.

وأرفقت سيرين عبد النور الصورة بالتالي: "الله يرحم روحك يا هدى نفسك بالسماء". 
 
وكتبت مايا دياب في حسابها عبر منصة إكس: "شو صعب هالخبر وبهاليوم تحديداً .. الله يرحم الاعلامية هدى شديد المؤمنة والقوية والجبارة.. تكون نفسك بالسما يا رب".
 
وكتب راغب علامة: "رحم الله الإعلامية الكبيرة والإنسانة المؤمنة والقوية هدى شديد التي فارقت الحياة بعد صراع كبير ومرير مع المرض".

وتابع: "التعازي لأهل وأصدقاء الفقيدة الكبيرة ولكل الإعلاميين على هذه الخسارة الكبيرة... صديقتي هدى….انشالله تكون نفسك بالسما". 
 
وعبّر الفنان زين العمر عن ألمه الكبير لرحيل الإعلامية الزميلة هدى شديد برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على منصة إكس.
 
وكتب زين العمر: "وداعاً ايتها البطلة، وداعاً قديسة الإعلام هدى شديد، نفسك بالسما المسيح قام".
 
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